Сурков назвал условие согласования даты саммита в «нормандском формате»

Дата проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Донбассе на тех участках, о которых договорились раньше стороны. Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о разведении сил на двух участках: Петровском и Золотом. «При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», — сказал он.

Сурков добавил, что перед саммитом, возможно, состоится предварительная встреча министров иностранных дел. «После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров будут выполнены», — уточнил он.

Накануне, 1 октября, контактная группа в Минске утвердила «формулу Штайнмайера». Эта формула разъясняет условия проведения на Донбассе местных выборов и последующего предоставления региону особого статуса на постоянной основе.