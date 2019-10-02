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Сурков назвал условие согласования даты саммита в «нормандском формате»

Дата проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Донбассе на тех участках, о которых договорились раньше стороны. Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о разведении сил на двух участках: Петровском и Золотом. «При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», — сказал он.

Сурков добавил, что перед саммитом, возможно, состоится предварительная встреча министров иностранных дел. «После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров будут выполнены», — уточнил он.

Накануне, 1 октября, контактная группа в Минске утвердила «формулу Штайнмайера». Эта формула разъясняет условия проведения на Донбассе местных выборов и последующего предоставления региону особого статуса на постоянной основе.

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Зеленский заявил о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание «формулы» позволит провести саммит лидеров «нормандской четверки» для обсуждения планов урегулирования конфликта на востоке Украины. Глава российского МИДа Сергей Лавров также отмечал, что основным условием проведения саммита являются фиксирование на бумаге «формулы Штайнмайера» и разведение сил в зоне конфликта в Донбассе.

Летом контактная группа по урегулированию конфликта на Украине в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля. В тот же день ДНР заявила о срыве соглашения Украиной, Киев в свою очередь обвинил в срыве перемирия самопровозглашенные республики.

Теги: Владислав Сурков, Донбасс, «нормандская четверка»
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