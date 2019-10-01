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Зеленский заявил о снятии «последних препонов» для «нормандского» саммита
Речь идет о «формуле Штайнмайера», предусматривающей особый статус для Донбасса. Ее во вторник в Минске подписала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины
Владимир Зеленский (Фото: Геннадий Минченко / Zuma / ТАСС)

«Сегодня были сняты последние препоны для проведение саммита «Нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы будем знать конкретные даты», — сказал президент Украины Владимир Зеленский, пояснив, что речь идет о «формуле Штайнмайера». Трансляцию брифинга вел телеканал «112».

Зеленский пояснил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянном основании при условии, что там пройдут местные выборы по Конституции Украины и в соответствии с законодательством Украины, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы соответствовали международным стандартам.

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«Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может», — заметил президент Украины. Существующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года, пояснил Зеленский. Он отметил, что будет новый закон, который будет разрабатываться парламентом, будут также публичные обсуждения.

«В этом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Поэтому не будет никакой капитуляции <...> «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет», — заявил Зеленский.

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Кроме того, сообщил президент, на заседании Контактной группы в Минске достигнута договоренность о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

В «нормандском» формате участвуют Украина, Россия, Франция и Германия. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что основным условием проведения саммита в «нормандском» формате являются фиксирование на бумаге «формулы Штайнмайера», а также разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе.

Авторы: Мария Бондаренко, Полина Химшиашвили
Теги: «нормандская четверка», Владимир Зеленский, Донбасс
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