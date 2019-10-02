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Закон о статусе Донбасса обсудят после встречи «нормандской четверки»

Новый украинский закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться парламентом после встречи «нормандской четверки». Об этом сообщила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает «РБК-Украина».

«Мы все это (в том числе особый статус Донбасса. — РБК) будем обсуждать после того, как пройдут переговоры в нормандском формате», — сказала Верещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что парламент разработает новый закон об особом статусе Донбасса. Он также добавил, что Украина согласовывает текст «формулы Штайнмайера», которая должна войти в этот новый закон.

Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

Во вторник, 1 октября, на заседании Трехсторонней контактной группы Украинская делегация наряду с делегациями ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР подписала «формулу Штайнмайера», которая описывает механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения местных выборов.

После заседания Зеленский заявил, что контактная группа также договорилась о разведении войск еще на двух участках в Донбассе — в населенных пунктах Золотое и Петровское.

Теги: Донбасс, «нормандский формат», закон
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