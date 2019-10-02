Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
«Я прихожу к выводу, что происходящее — не импичмент, а госпереворот», — написал Трамп в Twitter. По его словам, все это делается, чтобы забрать голоса людей, их свободы, религию, армию, стену на границе и их права граждан Соединенных Штатов.
Ранее Трамп выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг импичмента, в котором заявил, что действия Демократической партии являются «огромным обманом».
25 сентября председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа и дала указание шести комитетам нижней палаты начать расследование его действий. Поводом для этого стали утечки в СМИ, связанные с разговором лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.