Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Инициированный процесс его импичмента направлен на то, чтобы отобрать у народа голоса, свободы и права, а также армию и пограничную стену, считает Трамп. В конгрессе объявили о начале импичмента после его разговора с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.

«Я прихожу к выводу, что происходящее — не импичмент, а госпереворот», — написал Трамп в Twitter. По его словам, все это делается, чтобы забрать голоса людей, их свободы, религию, армию, стену на границе и их права граждан Соединенных Штатов.

Ранее Трамп выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг импичмента, в котором заявил, что действия Демократической партии являются «огромным обманом».

25 сентября председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа и дала указание шести комитетам нижней палаты начать расследование его действий. Поводом для этого стали утечки в СМИ, связанные с разговором лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.