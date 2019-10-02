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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Инициированный процесс его импичмента направлен на то, чтобы отобрать у народа голоса, свободы и права, а также армию и пограничную стену, считает Трамп. В конгрессе объявили о начале импичмента после его разговора с Зеленским
Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.

«Я прихожу к выводу, что происходящее — не импичмент, а госпереворот», — написал Трамп в Twitter. По его словам, все это делается, чтобы забрать голоса людей, их свободы, религию, армию, стену на границе и их права граждан Соединенных Штатов.

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Ранее Трамп выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг импичмента, в котором заявил, что действия Демократической партии являются «огромным обманом».

25 сентября председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа и дала указание шести комитетам нижней палаты начать расследование его действий. Поводом для этого стали утечки в СМИ, связанные с разговором лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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В СМИ появилась информация о жалобе некоего американского разведчика на «тревожное обещание», которое Трамп дал одному из иностранных лидеров. Позднее выяснилось, что речь шла о разговоре американского президента с Зеленским, в ходе которого Трамп попросил его начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, связанного с украинской частной газовой компанией Burisma Holdings. WSJ указывала, что американский лидер при этом оказывал на украинского коллегу давление.

Белый дом решил опубликовать расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, которая подтвердила, что лидер США попросил украинского коллегу изучить ситуацию с Байденом. При этом вопрос военной помощи Украине, о котором писали СМИ, в разговоре не упоминался.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, госпереворот, импичмент
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