Демократы начали процедуру импичмента президента на фоне явного кризиса в партии и при отсутствии железных аргументов, способных расколоть республиканское большинство в сенате

Казалось бы, заветное для противников нынешнего американского президента словосочетание «импичмент Трампа» наконец-то очутилось в реальной повестке дня. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси дала директиву шести профильным комитетам палаты начать расследование против президента. Поводом послужило содержание телефонного разговора между президентами США и Украины, в котором Дональд Трамп якобы пообещал выделить республике финансовую помощь в размере $250 млн при условии, что Владимир Зеленский поможет ему с компроматом на Джозефа Байдена — лидера среди демократических кандидатов и пока главного конкурента Трампа в президентской гонке 2020 года.

В бытность вице-президентом США Байден, по его словам, требовал от руководства Украины уволить генпрокурора Виктора Шокина, угрожая отказом в финансовой помощи, и запрос Байдена был удовлетворен. Пикантность ситуации заключалась в том, что Шокин занимался расследованием деятельности газовой компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер. Именно за это обстоятельство зацепился Трамп, который настаивает, что истинным намерением Байдена-старшего во всей этой истории было прикрыть сына. Противники Трампа из стана демократов игнорируют его доводы и мобилизуют общественность аргументами о недопустимости использования президентом США его полномочий для борьбы с политическим оппонентом, да еще и с помощью иностранного правительства.

Фальстарт демократов

Но импичмент — довольно длительная и сложная процедура. У комитетов, которые будут проводить расследование, должны найтись достаточные основания, чтобы обнаружить «политическую нечистоплотность» Трампа и вынести вопрос на голосование всей палаты. Из 435 конгрессменов импичмент должны поддержать минимум 218 — сейчас у демократов 235 голосов. Если удастся провести процедуру через нижнюю палату, то на очереди сенат, где требуется уже две трети голосов. Текущий расклад сил в верхней палате в пользу Трампа — 53 республиканца, 45 демократов и два независимых, которые, впрочем, тяготеют к демократам.

Похоже, что демократы поторопились выйти на тропу войны, располагая лишь инсайдом некого представителя американского разведсообщества, который якобы имел вторичные сведения о содержании разговора, то есть сам не слышал, но слышал от того, кто слышал. А Трамп в ответ сделал, наверное, неэтичный по отношению к украинскому коллеге, но, возможно, спасительный для себя шаг — обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским.