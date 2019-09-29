Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.

Сегодняшние действия демократов являются «огромным обманом в истории американской политики», сказал он. «Они хотят забрать ваше оружие, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все», — отметил Трамп, добавив, что его команда «никогда не позволит этому случиться».

Американский лидер также заявил, что «ни в какой форме и ни в каком виде» не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «охота» на ведьм должна в ближайшее время закончиться.