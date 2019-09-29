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Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.

Сегодняшние действия демократов являются «огромным обманом в истории американской политики», сказал он. «Они хотят забрать ваше оружие, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все», — отметил Трамп, добавив, что его команда «никогда не позволит этому случиться».

Американский лидер также заявил, что «ни в какой форме и ни в каком виде» не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «охота» на ведьм должна в ближайшее время закончиться.  

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Ранее, 24 сентября, глава палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стала информация о попытке Трампа заставить Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

На этом фоне 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В беседе Трамп указал на несправедливость увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году: он занимался расследованием Burisma, в правление которой входил Хантер Байден.  

Теги: Дональд Трамп, импичмент президента, видеообращение
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