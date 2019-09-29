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Политика ,  
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«Первый поддержавший импичмент республиканец» объяснил свою позицию
СМИ назвали Марка Амодея первым республиканцем, который поддержал расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Впоследствии он уточнил, что его позиция не отличается от той, которую занимает Белый дом
Марк Амодей (Фото: Cathleen Allison / AP)

Республиканец из палаты представителей Марк Амодей заявил журналистам, что поддерживает расследование конгресса в рамках начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, пишет Nevada Independent. Позже он уточнил, что не призывает к импичменту до окончания расследования.

В разговоре с журналистами Амодей отказался говорить, считает ли он, что Трамп нарушил закон. «Я большой фанат надзора, так что давайте комитеты (палаты представителей. — РБК) начнут работу и посмотрим, что произойдет», — сказал он.

После публикации в Nevada Independent конгрессмен выпустил заявление, в котором прояснил свою позицию — он считает нужным провести расследование и разобраться в ситуации, а не выступает за импичмент Трампа.

Амодей отметил, что издание корректно отразило его слова, а любой, кто прочитал материал и решил, что он призывает обвинить президента до завершения расследования — просто фантазирует. «Теперь я полностью понимаю, что чувствует президент. Хороших выходных», — заключил конгрессмен.

Заявления Амадея процитировали многие СМИ, включая CBS и The New York Times.

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Около половины американцев поддержали импичмент Трампу

Впоследствии Амадей дал интервью Breitbart.На вопрос издания о том, поддерживает ли он то, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и другие демократы делают в рамках расследования в отношении действий Трампа конгрессмен ответил отрицательно. Амадей пояснил, что его позиция не отличается о той, которую занимает Белый дом и другие республиканцы в конгрессе.

Процедуру импичмента запустили после того, как стало известно о жалобе сотрудника разведки, которого обеспокоило содержание телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В результате Белый дом опубликовал стенограмму беседы — в ней американский лидер говорит о Хантере Байдене, сыне бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается участвовать в выборах в 2020 году. Хантер Байден работал в нефтегазовой компании Burisma Holdings, которую генпрокуратура Украины подозревала в отмывании средств. Однако дело свернули после увольнения главы надзорного ведомства Виктора Шокина.

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«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

«Много разговоров о сыне Байдена, что Байден уволил прокурора, многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, пришлось бы кстати. Байден хвастался, что это он остановил расследование, так что если вы сможете разобраться... Это даже звучит отвратительно», — сказал Трамп в разговоре с Зеленским.

Минюст США не нашел в беседе нарушений закона и отказался от дальнейшего расследования, однако спикер палаты представителей Пелоси не изменила свою о процедуре импичмента.

Автор: Константин Нагаев
Теги: импичмент, республиканцы
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