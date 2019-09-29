«Первый поддержавший импичмент республиканец» объяснил свою позицию

СМИ назвали Марка Амодея первым республиканцем, который поддержал расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Впоследствии он уточнил, что его позиция не отличается от той, которую занимает Белый дом

Марк Амодей (Фото: Cathleen Allison / AP)

Республиканец из палаты представителей Марк Амодей заявил журналистам, что поддерживает расследование конгресса в рамках начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, пишет Nevada Independent. Позже он уточнил, что не призывает к импичменту до окончания расследования.

В разговоре с журналистами Амодей отказался говорить, считает ли он, что Трамп нарушил закон. «Я большой фанат надзора, так что давайте комитеты (палаты представителей. — РБК) начнут работу и посмотрим, что произойдет», — сказал он.

После публикации в Nevada Independent конгрессмен выпустил заявление, в котором прояснил свою позицию — он считает нужным провести расследование и разобраться в ситуации, а не выступает за импичмент Трампа.

Амодей отметил, что издание корректно отразило его слова, а любой, кто прочитал материал и решил, что он призывает обвинить президента до завершения расследования — просто фантазирует. «Теперь я полностью понимаю, что чувствует президент. Хороших выходных», — заключил конгрессмен.

Заявления Амадея процитировали многие СМИ, включая CBS и The New York Times.