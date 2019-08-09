США сообщили о переговорах с Киевом по поставке новой партии Javelin

США сообщили о переговорах с Киевом по поставке новой партии Javelin

Вашингтон и Киев обсуждают возможность поставки на Украину новой партии противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — сообщил дипломат.

Кроме того, Тейлор прокомментировал звонок президента Украины Владимира Зеленского Путину после гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе во время перемирия. «Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же», — оценил действия украинского лидера американский дипломат. При этом он не поддержал идею о выходе Украины из минских переговоров после этого инцидента.

США приняли решение поставлять Украине оружие в декабре 2017 года. Весной 2018-го США продали 37 противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн. В мае на Украину прибыли 35 броневиков Hummer, а в апреле Нацгвардия Украины получила 500 гранатометов RSRL-1. По оценке министра обороны страны Степана Полторака, в военной сфере США оказали помощь Украине более чем на $400 млн.