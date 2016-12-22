Госдеп одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin

Сделка по продаже Украине американских противотанковых комплексов Javelin получила официальное одобрение Госдепа. Она предусматривает поставку Киеву 37 комплексов и к ним 210 ракет на сумму $47 млн

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Госдепартамент США официально одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

Уведомление о разрешении этой сделки направлено в конгресс.

Несколькими днями ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт не смогла ответить на вопрос о об официальном одобрении этой сделки. «Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, что мы смогли бы это подтвердить», — ответила она на вопрос журналиста о поставках Javelin на Украину 21 февраля.

Ранее, в январе, спецпредставитель США по вопросам Украины​ Курт Волкер заявил, что США одобрили решение о продаже Украине комплексов Javelin после отказа России принять меры по прекращению конфликта в Донбассе. «Эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира», — заявил он тогда. А также подчеркнул, что считает Россию непосредственным участником конфликта на юго-востоке Украины.

Через несколько дней Волкер уточнил, что ПТРК Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе. Он отметил, что противотанковые ракеты сугубо «оборонное оружие» и действенно только в том случае, если нужно отражать «танковую атаку». «Это самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта [в Донбассе]», — сказал Волкер.

По словам спецпредставителя США, для подготовки складов и других связанных с данными комплексами объектов «требуется время», нужно также проработать «способы передачи». «Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе вооруженных сил», — заверил Волкер.

В конце января первую партию комплексов Javelin получили вооруженные силы Грузии.