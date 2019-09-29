Politico узнало о возможной выгоде Волкера от поставок оружия на Украину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Служебная проверка не нашла нарушений при задержании Устинова омоновцами Общество, 10:49 Суд арестовал четверых браконьеров из КНДР за нападение на пограничников Общество, 10:47 Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Финансы, 10:45 Cosmoscow: эпицентр светской жизни и современного искусства РБК и Audi, 10:36 Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела Общество, 10:34 В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн Экономика, 10:28 Что такое телемедицина? Экономика инноваций, 10:21  Как новый федеральный бюджет отразится на российских компаниях Quote, 10:21 Курс Bitcoin опустился ниже $8000 Крипто, 10:12 Кредитор попросил суд обанкротить Utair из-за долга в 307 тыс. руб. Бизнес, 10:12 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 10:06 Какие решения помогут ретейлеру проследить за качеством товаров Pro, 10:02 В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра Общество, 09:59 ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов Общество, 09:59
Политика ,  
0 
Politico узнало о возможной выгоде Волкера от поставок оружия на Украину
Волкер, выступая за усиление военной помощи Киеву, мог лоббировать интересы компании — производителя противотанковых комплексов Javelin
Курт Волкер (Фото: РИА Новости)

Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа США по Украине, мог отстаивать интересы военно-промышленной компании Raytheon, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Politico.

Спецпредставитель США активно поддерживал усиление военной помощи Украине, в том числе поставки ей летального оружия и комплексов Javelin, указывает газета.

По данным газеты, Волкер, будучи спецпредставителем по Украине, также занимал должности в крупной лоббистской компании BGR Group и вашингтонском аналитическом центре McCain Institute. И институт, и фирма имеют финансовые связи с Raytheon, которая «заработала миллионы» от решения Трампа начать поставки комплексов на Украину.

Политика
CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

Как пишет издание, он по сути занимал должность спецпосланника по Украине «в качестве добровольца», сохраняя при этом другие оплачиваемые места работы. Газета отмечает, что Волкера пока не обвиняют в конфликте интересов из-за возможных связей с Raytheon, однако к нему могут появиться вопросы.

Волкер не стал комментировать информацию, в Госдепе от комментариев также отказались. Представитель BGR Джеффри Бирнбаум заявил Politico, что Волкер отказался от участия в каких-либо вопросах, связанных с работой фирмы с украинским правительством. В его официальной биографии на сайте Госдепа указано, что Волкер занимал в фирме должность управляющего директора.

О том, что спецпредставитель США по Украине подал в отставку, 28 сентября сообщили источники CNN и Reuters, официально эта информация подтверждена не была. CNN при этом отмечал, что решение об отставке было принято вскоре после того, как конгресс США опубликовал текст жалобы неназванного сотрудника американской разведки на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В этой жалобе фигурировал и Волкер.

Политика
Волкер заявил о планах США продолжить поставлять вооружение Украине

Отставка может стать стимулом для дальнейшего расследования, в том числе возможной роли Волкера в оказании давления на украинских чиновников, отмечает Politico. Как пишет газета, конгресс США «почти наверняка» изучит его действия на посту спецпосланника.

В марте 2018 года Госдеп США одобрил продажу Киеву 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. В марте текущего года Волкер заявил, что Вашингтон и дальше намерен поставлять вооружение Киеву, а также будет консультироваться с украинскими властями в вопросе, какие именно средства обороны им необходимы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Курт Волкер, Украина, Javelin
Материалы по теме
Медведчук обвинил Волкера в «архинепрофессионализме» и вредительстве
Политика
Порошенко назвал тревожной новость об отставке Волкера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter