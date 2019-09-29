Politico узнало о возможной выгоде Волкера от поставок оружия на Украину

Politico узнало о возможной выгоде Волкера от поставок оружия на Украину

Волкер, выступая за усиление военной помощи Киеву, мог лоббировать интересы компании — производителя противотанковых комплексов Javelin

Курт Волкер (Фото: РИА Новости)

Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа США по Украине, мог отстаивать интересы военно-промышленной компании Raytheon, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Politico.

Спецпредставитель США активно поддерживал усиление военной помощи Украине, в том числе поставки ей летального оружия и комплексов Javelin, указывает газета.

По данным газеты, Волкер, будучи спецпредставителем по Украине, также занимал должности в крупной лоббистской компании BGR Group и вашингтонском аналитическом центре McCain Institute. И институт, и фирма имеют финансовые связи с Raytheon, которая «заработала миллионы» от решения Трампа начать поставки комплексов на Украину.

Как пишет издание, он по сути занимал должность спецпосланника по Украине «в качестве добровольца», сохраняя при этом другие оплачиваемые места работы. Газета отмечает, что Волкера пока не обвиняют в конфликте интересов из-за возможных связей с Raytheon, однако к нему могут появиться вопросы.