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Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь»
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Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь»
Политика, 13:24
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Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь»
Попавшее под американские санкции судно с 12 россиянами на борту задержали на прошлой неделе в южнокорейском порту Пусан. США обвиняли их в нарушении санкций против КНДР, а конкретно — в поставках нефти Пхеньяну с судна на судно
Фото: sk-gudzon.ru

Власти Южной Кореи освободили задержанное российское судно «Севастополь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — отметило агентство. Судно уже может покинуть порт, но экипаж пока не планирует этого делать.

В пресс-службе судоходной компании «Гудзон», которая владеет судном, РБК подтвердили информацию об освобождении.

«Никаких объяснений, как по причине его задержания, так и освобождения официально с корейской стороны не было. Были получены через судового агента порта Пусан сначала лишь скан-копия в pdf-формате на корейском языке без какого-либо перевода ни на английский, ни на русский язык, а затем такое же уведомление и об освобождении судна только на корейском языке», — рассказали в компании.​

В «Гудзоне» подчеркнули, что остается пока нерешенным вопрос убытков за простой судна, который обходится в $5 тыс. в сутки.

Многоцелевое грузовое судно «Севастополь» было задержано 29 сентября в порту Пусан. На его борту находятся 12 членов экипажа, все — граждане России. С августа это судно, как и другие, принадлежащие компании Gudzon Shipping, попало под санкции США за нарушение санкций против КНДР.

Капитан «Севастополя» отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
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Председатель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский подтвердил, что судно задержали как раз из-за введенных против компании ограничений. В Gudzon Shipping объяснили ситуацию с судном политическими мотивами. Капитан «Севастополя» Роман Быков заверял, что судно никогда не посещало территорию Северной Кореи и не занималось незаконной деятельностью.

Информация о том, что задержание могло быть связано с американскими санкциями, поступила судовладельцу от агента, который сопроводил документы на корейском языке своим переводом и пояснением. В пресс-службе компании отметили, что агент предположил наличие связи инцидента с санкциями.

Сразу после задержания российский МИД обратился к Сеулу с требованием немедленно снять запрет на выход судна из порта Пусан. Для прояснения деталей случившегося в ведомство вызвали посла Республики Корея У Юн Гына.

​США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР
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В середине сентября постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что у Вашингтона есть доказательства поставок российской нефти в КНДР, что запрещено американскими санкциями. Она рассказала о том, что сырье перегружают с судна на судно. Обвинения Хейли отверг постпред России в ООН Василий Небензя.

«Вопрос с задержанием нашего судна «Севастополь» в порту Пусан закрыт. Корейские власти сняли наложенные ранее ограничения на выход из порта. Соответствующее письменное уведомление было направлено капитану, судовладельцу. Ограничение со стороны властей снято, судно может покинуть порт», — заявил РБК консул генконсульства России в Пусане Роман Быков.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина.
Теги: Южная Корея , арест судна , Сеул , российское судно
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