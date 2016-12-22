Южная Корея освободила задержанное российское судно «Севастополь»

Попавшее под американские санкции судно с 12 россиянами на борту задержали на прошлой неделе в южнокорейском порту Пусан. США обвиняли их в нарушении санкций против КНДР, а конкретно — в поставках нефти Пхеньяну с судна на судно

Фото: sk-gudzon.ru

Власти Южной Кореи освободили задержанное российское судно «Севастополь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — отметило агентство. Судно уже может покинуть порт, но экипаж пока не планирует этого делать.

В пресс-службе судоходной компании «Гудзон», которая владеет судном, РБК подтвердили информацию об освобождении.

«Никаких объяснений, как по причине его задержания, так и освобождения официально с корейской стороны не было. Были получены через судового агента порта Пусан сначала лишь скан-копия в pdf-формате на корейском языке без какого-либо перевода ни на английский, ни на русский язык, а затем такое же уведомление и об освобождении судна только на корейском языке», — рассказали в компании.​

В «Гудзоне» подчеркнули, что остается пока нерешенным вопрос убытков за простой судна, который обходится в $5 тыс. в сутки.

Многоцелевое грузовое судно «Севастополь» было задержано 29 сентября в порту Пусан. На его борту находятся 12 членов экипажа, все — граждане России. С августа это судно, как и другие, принадлежащие компании Gudzon Shipping, попало под санкции США за нарушение санкций против КНДР.

Председатель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский подтвердил, что судно задержали как раз из-за введенных против компании ограничений. В Gudzon Shipping объяснили ситуацию с судном политическими мотивами. Капитан «Севастополя» Роман Быков заверял, что судно никогда не посещало территорию Северной Кореи и не занималось незаконной деятельностью.

Информация о том, что задержание могло быть связано с американскими санкциями, поступила судовладельцу от агента, который сопроводил документы на корейском языке своим переводом и пояснением. В пресс-службе компании отметили, что агент предположил наличие связи инцидента с санкциями.

Сразу после задержания российский МИД обратился к Сеулу с требованием немедленно снять запрет на выход судна из порта Пусан. Для прояснения деталей случившегося в ведомство вызвали посла Республики Корея У Юн Гына.

В середине сентября постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что у Вашингтона есть доказательства поставок российской нефти в КНДР, что запрещено американскими санкциями. Она рассказала о том, что сырье перегружают с судна на судно. Обвинения Хейли отверг постпред России в ООН Василий Небензя.

«Вопрос с задержанием нашего судна «Севастополь» в порту Пусан закрыт. Корейские власти сняли наложенные ранее ограничения на выход из порта. Соответствующее письменное уведомление было направлено капитану, судовладельцу. Ограничение со стороны властей снято, судно может покинуть порт», — заявил РБК консул генконсульства России в Пусане Роман Быков.