В Южной Корее задержали попавшее под санкции США судно «Севастополь»

В южнокорейском порту Пусан задержали российское судно «Севастополь», попавшее под американские санкции. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

«Судно не арестовано. Оно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс», — сказал он.

По данным Осичанского, судно арестовали из-за введенных против компании санкций США. Однако он добавил, что агент не раскрывает точные причины отказа в выдаче разрешения. Представитель ITF рассказал, что к решению вопроса подключилось российское генконсульство в Пусане.

В августе США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц. Среди них за нарушение санкций против КНДР оказалась Gudzon Shipping («Судоходная компания Гудзон»). С список также вошли суда компании: танкер «Патриот», грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь» и полупогружной контейнеровоз «Нептун».

В сентябре постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия «мошенничает» и нарушает соблюдение санкций против Северной Кореи. Она утверждала, что Россия поставляла нефть КНДР, передавая ее «с судна на судно».