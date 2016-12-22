Москва потребовала от Сеула освободить судно «Севастополь»

В МИД России заявили, что Сеул должен немедленно отменить запрет на выход российского судна «Севастополь» из порта города Пусан. Об этом сообщается на сайте министерства.

В МИД России также был вызван посол Республики Корея в России У Юн Гын. Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов сделал представление послу «в связи с незаконным задержанием «Севастополя».

Ранее генконсульство России в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой объяснить ситуацию с задержанием российского судна. По словам гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» Геннадия Кононенко, «задержание судна является политическим».

«Севастополь» был задержан 29 сентября, на его борту находились 12 граждан России. Судно вошло в августовский санкционный список, подготовленный Министерством финансов США. Под ограничения также попали другие суда «Гудзона»: танкер «Патриот», грузовые судна «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и полупогружной контейнеровоз «Нептун». Санкции против компаний и судов были введены из-за несоблюдения режима ограничения против Северной Кореи.

По словам постпреда США в ООН Никки Хейли, у американских властей есть доказательства того, что Россия поставляет нефть в КНДР, перегружая ее «с судна на судно». Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва поддерживает санкции против Пхеньяна.