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Капитан «Севастополя» отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
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Капитан «Севастополя» отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Политика, 04:16
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Капитан «Севастополя» отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР

Задержанное в Южной Корее российское судно «Севастополь» никогда не посещало территорию КНДР и не занималось незаконной деятельностью, заявил капитан судна консулу России в Пусане Роману Быкову, передает ТАСС.

«Капитан говорит, что судно никогда не было в КНДР и ничем запрещенным не занималось», — сказал Быков. По его словам, ситуация с задержанием «Севастополя» должна проясниться во вторник, 2 октября.

«Корейцы сказали, что сегодня ситуация станет ясной. Ждем новостей», — добавил консул.

Москва потребовала от Сеула освободить судно «Севастополь»
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«Севастополь» задержали 29 сентября, на его борту находятся 12 граждан России. Судно попало в санкционный список Минфина США. Его считают виновным в нарушении режима санкций против Северной Кореи. В МИД России потребовали от Сеула немедленно снять запрет на выход судна из порта города Пусан. В министерство вызвали посла Республики Корея У Юн Гына.

Ранее, 17 сентября, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что у Вашингтона есть доказательства поставок Россией нефти в КНДР. По ее словам, сырье перегружают «с судна на судно». Российский постпред в ООН Василий Небензя эти обвинения отверг, подчеркнув, что Москва не нарушает санкций против Пхеньяна.

Теги: российские моряки , пусан
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