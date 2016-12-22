Капитан «Севастополя» отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР

Задержанное в Южной Корее российское судно «Севастополь» никогда не посещало территорию КНДР и не занималось незаконной деятельностью, заявил капитан судна консулу России в Пусане Роману Быкову, передает ТАСС.

«Капитан говорит, что судно никогда не было в КНДР и ничем запрещенным не занималось», — сказал Быков. По его словам, ситуация с задержанием «Севастополя» должна проясниться во вторник, 2 октября.

«Корейцы сказали, что сегодня ситуация станет ясной. Ждем новостей», — добавил консул.

«Севастополь» задержали 29 сентября, на его борту находятся 12 граждан России. Судно попало в санкционный список Минфина США. Его считают виновным в нарушении режима санкций против Северной Кореи. В МИД России потребовали от Сеула немедленно снять запрет на выход судна из порта города Пусан. В министерство вызвали посла Республики Корея У Юн Гына.

Ранее, 17 сентября, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что у Вашингтона есть доказательства поставок Россией нефти в КНДР. По ее словам, сырье перегружают «с судна на судно». Российский постпред в ООН Василий Небензя эти обвинения отверг, подчеркнув, что Москва не нарушает санкций против Пхеньяна.