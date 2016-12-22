США ввели санкции против российских судов «Патриот» и «Севастополь»

Всего под новые санкции американского Минфина попали шесть российских судов, а также двое граждан России и три компании

Многоцелевое грузовое судно «Севастополь» (Фото: Судоходная компания «Гудзон»)

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, список которых размещен на сайте OFAC — санкционного подразделения ведомства. Санкции вводятся за действия в киберпространстве и нарушение резолюций по КНДР.

Под ограничительные меры попали российские граждане Антон Александрович Нагибин и Марина Игоревна Царева. Оба они связаны с петербургской компанией DiveTechnoService («Дайвтехносервис»), санкции в отношении которой были введены еще в июне за предположительные контакты с российскими спецслужбами.

За действия в киберпространстве в санкционный список также была добавлена одна петербургская компания, занимающаяся подводным снаряжением, — Vela Marine. Помимо россиян и российских компаний в санкционный список попала и одна компания из Европы — словацкая Lacno s.r.o. В списке OFAC указано, что эта компания также связана с «Дайвтехносервисом». В разъяснении Минфина США говорится, что словацкая Lacno и петербургская Vela Marine использовались «Дайвтехносервисом» для обхода санкций.

«Дайвтехносервис», согласно данным на сайте компании, специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазном снаряжении. С 2007 года «Дайвтехносервис» закупает разнообразные подводные и дайвинговые системы для российских правительственных учреждений, включая ФСБ, утверждает Минфин США.

За нарушение санкций, введенных против КНДР, в список Минфина США попали две компании из Владивостока: это Gudzon Shipping («Судоходная компания Гудзон») и Приморская морская логистическая компания.

В санкционный список также попали шесть ходящих под российским флагом судов: танкер «Патриот» и грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», а также полупогружной контейнеровоз «Нептун». Все эти суда указаны на сайте «Судоходной компании Гудзон» и составляют ее флот.

Как сообщил Минфин США на своем сайте, две компании и шесть судов попали под санкции за поставки топлива в КНДР. Так, с танкера «Патриот» дважды перегружали топливо на корейские суда, утверждает американское ведомство. Конечным покупателем сырья оказался северокорейский банк, находящийся под санкциями ООН. Оба судна, на которые «Патриот» перегрузил топливо, также находятся под санкциями.

РБК направил запрос в Приморскую морскую логистическую компанию. В «ДайвТехноСервисе» РБК не смогли предоставить оперативный комментарий. В «Вела-Марин» отказались комментировать эту информацию. «Впервые слышим об этом от вас», — сказали в компании.