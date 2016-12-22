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Россия отвергла обвинения в нарушении санкций против КНДР
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Россия отвергла обвинения в нарушении санкций против КНДР
Политика, 19:27
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Россия отвергла обвинения в нарушении санкций против КНДР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не нарушала санкций против КНДР, сообщает «РИА Новости». Таким образом он ответил на обвинения постпреда США при ООН Никки Хейли.

«По танкеру «Патриот» — сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима», — сказал Небензя, заметив, что это ​«было в изначальном докладе».

«Второе — то, что мы якобы полностью удалили кусок по нарушениям российских компаний — ложь. Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развернутой информацией», — подчеркнул Небензя.

​США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР
Политика

При этом дипломат заявил, что одними санкциями ядерную проблему Корейского полуострова решить невозможно, сообщает «Интерфакс». «Ограничительные меры, введенные резолюциями СБ ООН в отношении КНДР, не могут быть самоцелью. Они должны быть инструментом вовлечения этой страны в конструктивные переговоры», — сказал он, подчеркнув, что санкции не могут заменить дипломатию.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Россия «мошенничает» в вопросе соблюдения санкций против Северной Кореи. По ее словам, несмотря на поддержку ограничений против КНДР, Москва «активно работает над тем, чтобы подорвать выполнение санкций». В частности, Хейли указывала, что граждане и субъекты России ведут деятельность, запрещенную санкциями ООН, и у Вашингтона есть доказательства. Так, по словам американского дипломата, Россия поставляла нефть КНДР «путем передачи с судна на судно». В качестве примера Хейли привела танкер «Патриот».

Теги: КНДР , ООН
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