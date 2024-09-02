CNN узнал об изъятии властями США «борта № 1» Николаса Мадуро

CNN: США изъяли в Доминикане и переправили во Флориду самолет Николаса Мадуро

Модель самолета не называется, стоимость оценивается в $13 млн. Его арестовали в Доминикане, а позже перегнали во Флориду. В 2020-м под санкции США попали пять Dassault Falcon, которые Вашингтон связывает с властями Венесуэлы

Николас Мадуро (Фото: Randall Campos / Reuters)

США конфисковали и перегнали во Флориду самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает CNN со ссылкой на источники.

Лайнер, который собеседники телеканала описывают как венесуэльский вариант Air Force One («борт №1»), изначально арестовали в Доминиканской республике, где он находился в последние месяцы. Стоимость самолета оценивается в $13 млн. Конкретную причину, которая стала основанием для изъятия воздушного судна, источники не назвали.

Один из неназванных официальных лиц США заявил, что конфискация – «сигнал для самых верхов» в Венесуэле. «Изъятие самолета главы иностранного государства неслыханно для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», – добавил собеседник телеканала.

Модель изъятого воздушного судна в материале не упоминается. Судя по опубликованной CNN фотографии лайнера, который приземлился в США, речь идет о самолете Falcon. В 2020 году США ввели санкции против пяти таких лайнеров, которые, по данным Вашингтона, использовались для перевозки высокопоставленных венесуэльских чиновников.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится под санкциями США с 2017 года, американские ограничительные меры также введены против его жены, членов венесуэльского правительства.

Вашингтон не исключает новых санкций против Венесуэлы после последних президентских выборов, где победителем был назван Мадуро, писал Bloomberg. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что объявленные итоги голосования не отражают «волю венесуэльского народа», а победителем Вашингтон признал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.