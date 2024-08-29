Euractiv сообщил о давлении США на ЕС по антироссийским санкциям

В Вашингтоне требуют от Брюсселя гарантий санкций и заморозки российских активов

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США считают, что нынешняя система продления антироссийских санкций со стороны Евросоюза не гарантирует, что ограничения действительно будут долгосрочными. Как отмечает Euractiv, это привело к тому, что в Вашингтоне не торопятся соглашаться на передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

По данным издания, США не спешат с окончательным решением технических вопросов по передаче денег. В Вашингтоне не уверены, что ЕС готов длительное время соглашаться на замораживание активов российского ЦБ, а потому не торопятся с разморозкой для Украины €50 млрд. В качестве аргумента американцы указывают, что по нынешней схеме Евросоюз продлевает санкции каждые полгода с обязательным согласием всех 27 участников. И каждый раз существует риск, что одна из стран (например, Венгрия) наложит вето на это решение. Чтобы гарантировать позицию ЕС, США настаивают на пересмотре нынешней практики и продлении ограничений минимум на 12 месяцев.

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина и страны Евросоюза, которые будут поставлять Киеву оружие, начали получать доходы от замороженных российских активов. По его словам, ЕС передал им €1,4 млрд.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

О проработке плана конфискации российских активов, в том числе замороженных средств ЦБ, а также зарубежных активов россиян, попавших под санкции, неоднократно заявляли западные лидеры. Президент Украины Владимир Зеленский призывал направить эти средства на помощь и восстановление Украины, которое оценивал более чем в $1 трлн.

В Кремле предупреждали, что возможная конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» западной экономики и «предметом судебных разбирательств». Министр финансов Антон Силуанов обещал ответить зеркальными мерами, отмечая, что у России есть все возможности для этого.