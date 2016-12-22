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США ввели санкции против жены Мадуро и министра обороны Венесуэлы
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США ввели санкции против жены Мадуро и министра обороны Венесуэлы
Политика, 18:08
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США ввели санкции против жены Мадуро и министра обороны Венесуэлы
Помимо приближенных к президенту Венесуэлы чиновников ограничения введены против граждан страны и компаний, которые, по мнению США, причастны к коррупции. Также под санкциями оказался самолет
Силия Флорес (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Офис по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции против шести физических и трех юридических лиц, уведомление об этом опубликовано на сайте министерства. Часть из них связана с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ограничения введены против Силии Флорес — супруги главы государства, которая в 2012–2013 годах была генеральным прокурором страны. Из видных чиновников под санкции также попали министр обороны Владимир Падрино Лопес, действующий и бывший вице-президенты Делси Гомез и Хорхе Гомез соответственно.

Сам Мадуро находится под санкциями с 31 июля 2017 года. Теперь, объяснили в Минфине США, санкции введены против людей из его «внутреннего круга», на которых Мадуро опирается, чтобы «удержать власть». В частности, Лопес был назначен министром обороны, чтобы «обеспечить лояльность вооруженных сил режиму Мадуро».

Под новые ограничения также попали люди, которых в Вашингтоне считают связанными с гражданином Венесуэлы Диосдадом Кабелло-Рондоном, который попал под санкции еще в мае за организацию «коррупционной сети». На связанного с ним Рафаэля Сарриа была зарегистрирована недвижимость в штате Флорида, однако, как полагают власти США, на самом деле она находилась в фактическом владении у Кабелло-Рондона. Теперь санкции введены против двух человек и трех юридических лиц, связанных с Сарриа или членами его семьи. Это венесуэльская компания AVERUCA, испанская Panazeate и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Quiana Trading Limited. Также санкции введены против самолета Gulfstream G200, конечным владельцем которого через цепочку юридических лиц считается Сарриа. Самолет, по утверждению Минфина, базируется во Флориде.

Все активы перечисленных лиц на территории США блокируются, гражданам запрещено совершать с ними транзакции.

Минфин США объясняет свои действия состоянием экономики Венесуэлы. Гиперинфляция в стране к концу года составит 1 000 000%, 3 млн граждан бежали в другие страны, но Мадуро и его окружение продолжают «пользоваться финансовыми схемами, чтобы замаскировать коррупцию среди правящего слоя и большие ошибки в управлении».

Это далеко не первые санкции США против Венесуэлы. Новые ограничения анонсировал госсекретарь Майк Помпео в конце прошлой недели. Он заявил, что действия руководства страны противоречат интересам ее народа.

В мае в Венесуэле прошли президентские выборы (на них победил Мадуро), результаты которых не стали признавать США, Аргентина, Чили и другие страны. Венесуэльская оппозиция заявила о масштабных нарушениях и запугивании избирателей со стороны властей. Выборы проходили на фоне острого финансово-экономического кризиса, который привел к тому, что в августе власти страны девальвировали боливар на 96% к доллару.

Мадуро до выборов говорил, что против его страны направлен «международный план», цель которых — сорвать президентские выборы.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Венесуэла , санкции США , Николас Мадуро
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