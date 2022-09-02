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МИД предупредил США о тончайшей грани для превращения в сторону конфликта Политика, 17:17
Военная операция на Украине ,  
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МИД предупредил США о тончайшей грани для превращения в сторону конфликта

Замглавы МИДа предупредил, что эта грань не должна быть для США иллюзией и Вашингтон ждут тяжелые последствия в случае поставок Украине более дальнобойных и разрушительных вооружений
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Соединенные Штаты от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет «тончайшая грань», заявил в эфире «России 24» замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он также предупредил, что эта грань не должна быть «какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив нее, все останется как есть».

«Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку [Украины оружием] и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение близкое к тому, что можно назвать в полном смысле стороной конфликта», — заявил Рябков.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По его словам, Россия в состоянии обеспечить свои интересы. «Мы предостерегаем США от провокационных шагов», — сказал он, отметив, что в случае поставок Киеву более дальнобойных  и разрушительных систем, последствия «будут тяжелыми».

24 августа, в День независимости Украины, американский президент Джо Байден сообщил, что США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд. Поставки в рамках этого пакета начнутся в ближайшие три месяца, уточняли в Пентагоне.

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До этого крупнейший транш от США составлял $1 млрд, о нем было объявлено в начале августа. В рамках него Украина получит ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, бронированные медицинские транспортные средства M113, артиллерийские боеприпасы, тысячу переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin. Впервые РСЗО HIMARS Украине выделили в июне.

 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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