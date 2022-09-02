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В Грузии заявили об отсутствии планов отменять безвизовый режим с Россией

Безвизовый режим между Россией и Грузий действует с 2012 года. По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта», за отмену режима выступает оппозиция, однако оснований для пересмотра нет
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Власти Грузии не видят необходимости в пересмотре безвизовой политики с Россией. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, прередает Sputnik.

Политик подчеркнул, что ввести визовый режим с Россией требует радикальная грузинская оппозиция, однако, по его словам, ее заявления являются «не более чем спекуляцией».

«У нас нет никаких оснований для пересмотра безвизового режима при посещении Грузии российскими гражданами, принятого прежними властями. Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим», — заявил Кобахидзе.

Безвизовый режим между Россией и Грузий действует с 2012 года, когда президентом был Михаил Саакашвили — гражданам России можно находиться в стране без визы на протяжении 365 дней.

Из-за пандемии COVID-19 с марта 2020 года по февраль 2021 года ограничения на въезд в Грузию действовали для всех иностранных граждан. После открытия границ условием для въезда стало наличие сертификата о вакцинации от коронавируса.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

30 августа представители 27 стран ЕС достигли политической договоренности полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Это будет означать увеличение сроков оформления документов и повышения визового сбора (с €35 до €80). Пока неизвестно, когда решение вступит в силу.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко пообещал, что «нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий».

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Полностью закрыть россиянам въезд в страны Запада, в том числе, предлагал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, изоляция позволит «призвать к ответственности» рядовых граждан и таким образом повлиять на Владимира Путина. Позже Зеленский говорил, что для тех россиян, кого преследуют на родине, нужно сохранить возможность получать убежище, но о туризме речи быть не должно.

В Европе за запрет на выдачу виз россиянам выступали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и др. Не поддержали ограничений Франция, Германия и Португалия. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл запрет на визы для всех россиян «не лучшей идеей» и выступал за избирательность в этом вопросе.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Грузия безвизовый режим визы санкции Россия
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