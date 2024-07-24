СК вернулся к идее «весомого налога» для бизнеса, привлекающего мигрантов

Бастрыкин предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину предусмотреть «весомый налог» для работодателей, которые используют труд мигрантов. Бизнесменов необходимо экономически мотивировать нанимать россиян, считает он

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину предложения по совершенствованию миграционного законодательства. В частности, он предложил ввести «весомый налог» на использование труда иностранцев и экономически мотивировать бизнесменов привлекать на работу российских граждан, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме того, по мнению Бастрыкина, на работодателей следует возложить обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, а также созданию финансового депозита на случай выдворения.

Также получение иностранцами российского паспорта следует синхронизировать с постановкой на воинский учет, считает председатель СК. Необходимо «обеспечить несение воинской обязанности натурализованными гражданами» согласно законодательству и «продолжить реализацию мероприятий по направлению их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции» по контракту, отметил он.

Требования к владению русским языком детьми мигрантов на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения, следует закрепить законодательно, считает Бастрыкин. Необходимо создать единую межведомственную систему, куда будут попадать сведения об иностранцах. Для каждого из них нужно создать свой цифровой профиль с личной информацией и уникальным идентификатором, предлагает глава СК.

Кроме того, нужно обязать мигрантов получать российские сим-карты с момента въезда в страну и использовать их при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг и при обращении за иными услугами, следует из предложений Бастрыкина.

Следственный комитет не обладает правом законодательной инициативы. Однако ведомство неоднократно направляло свои предложения, в том числе в виде законопроектов, в другие государственные органы, пояснила Петренко.

Бастрыкин уже предлагал ввести «весомый налог» за использование труда мигрантов. Он отмечал, что подобный налог необходим для мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, а также «в целях снижения социальной напряженности». Он обвинял бизнесменов в использовании правовой незащищенности трудовых мигрантов, в том числе с целью получения прибыли.

В СПЧ предлагали создать для российских граждан специальную систему рекрутинга. Президент России Владимир Путин высказывал мнение, что интересы россиян важнее миграционного притока, поэтому необходимо в первую очередь думать о них.

Дискуссии об ужесточении миграционного законодательства активно ведутся в России с марта этого года. Они начались после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек.