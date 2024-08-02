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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные отработали патрулирование в рамках ядерных учений

Военные отработали снаряжение ракет специальными учебными боеприпасами
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракетные соединения отработали вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами, сообщили в Минобороны. Учения ядерных сил предполагают три фазы

Российские военные отработали патрулирование в рамках ядерных учений
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Российская военная авиация в рамках третьего этапа нестратегических ядерных учений отработала патрулирование со специальными учебными боеприпасами, сообщили в Минобороны.

«Подразделения авиации Воздушно-космических сил в ходе третьего этапа отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели воздушное патрулирование в назначенных районах», — рассказали в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что в рамках учений личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами, а также занял назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков.

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Третий этап учений «направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», — подчеркнули российские военные.

6 мая Минобороны объявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. Учения разбиты на три фазы. Первый этап начался 21 мая, в нем в том числе были задействованы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Вторая фаза стартовала 11 июня, к учениям присоединились белорусские военные. С весны 2023 года в Белоруссии размещены тактические ядерные боеголовки ВС России. 31 июля начался третий этап нестратегических ядерных учений.

В Кремле говорили, что поводом для маневров стали заявления западных лидеров о возможной отправке военных на Украину. Обсуждение этой темы началось после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил такой возможности в конце февраля. Французский лидер позже отметил,  что условиями отправки контингентов будут соответствующий запрос Киева и прорыв фронта.

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