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Политика ,  
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Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»

Политик, приговоренный к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейках об армии, пообщался по телефону с семьей из самолета. Среди тех, кого затем встречали Байден и Харрис у трапа, его не было

Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»
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Политик Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом), приговоренный к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейках об армии, в телефонном разговоре с семьей заявил: «Я был уверен, что умру в тюрьме». Видео разговора с освобожденными в рамках обмена заключенными с их родными в Овальном кабинете опубликовал Белый дом. Вместе с семьями в беседе принимал участие президент США Джо Байден.

«Я не верю в происходящее. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске, вместо того чтобы слышать ваш голос», — сказал Кара-Мурза. «Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Не думаю, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», — добавил оппозиционер.

Изменит ли беспрецедентный обмен заключенными отношения России с Западом
Политика
Обмен заключенными, содержавшимися в тюрьмах США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии, в аэропорту Эсенбога

Белый дом ранее заявил, что трое граждан США и один обладатель грин-карты возвращаются домой: бывший американский морпех Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка татарско-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашева (имеет российское и американское гражданства), а также Кара-Мурза (у него грин-карта).

Однако на опубликованной президентом США фотографии из самолета с освобожденными российского политика не было. Не было его и среди тех, кого встречали Байден и вице-президент Камала Харрис у трапа.

Гершкович и Уилан поговорили по телефону из самолета с их матерями, Курмашева — с дочерьми.

Кого передала Россия во время крупнейшего обмена заключенными
Фотогалерея 

Обмен 26 человек состоялся в Анкаре 1 августа. России были переданы десять человек (включая двоих детей), Германии — 12, а США — четыре.

Освобожденных в Германии встречал канцлер Олаф Шольц. Самолет с 12 бывшими заключенными приземлился в Кельне. Среди них — бывший московский мундеп Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом), сооснователь получившего Нобелевскую премию мира центра «Мемориал» Олег Орлов (и тот, и другой признаны иноагентами), художница Александра Скочиленко, экс-главы штабов Навального (все признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске соответственно Лилия Чанышева и Ксения Фадеева и другие.

Кого выдали с Запада в Россию в рамках обмена заключенными
Фотогалерея 

В Россию в рамках обмена вернулись в том числе экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, обвиняемые на Западе в шпионаже журналист Павел Рубцов (передан Польшей), ученый Михаил Микушин (передан Норвегией) и супруги Артем и Анна Дульцевы (были осуждены почти на два года тюрьмы в Словении). Вместе с последними вернулись двое их детей. В аэропорту Внуково-2 освобожденных встречал президент Владимир Путин.

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Елена Чернышова
Владимир Кара-Мурза Джо Байден обмен заключенными
Владимир Кара-Мурза фото

Владимир Кара-Мурза

политик
7 сентября 1981 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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