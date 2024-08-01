Самолет с освобожденными Россией заключенными сел в Германии

Самолет с освобожденными Россией заключенными приземлился в Кельне, передает BILD.

Обмен заключенными прошел 1 августа в Турции. В сделке участвовали Россия, Белоруссия, США, Германия, Словения, Польша и Норвегия. В Россию вернулись 10 человек, в Германию отправились 12, в США — 4.

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