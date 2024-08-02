Борт с освобожденными в рамках обмена Гершковичем и Уиланом прибыл в США

В рамках обмена в США прилетели Гершкович, Уиллан и Курбашева. В аэропорту в штате Мэриленд их встречал президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

Слева направо: Джо Байден, Эван Гершкович и Камала Харрис (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Самолет с освобожденными в рамках обмена заключенными с Россией журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем, бывшим американским морпехом Полом Уиланом и журналисткой татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курбашевой (имеет российское и американское гражданства) приземлился на объединенной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, передает CNN.

На авиабазе, помимо родственников, их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

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Как рассказал телеканалу высокопоставленный американский чиновник, прибывшие смогут провести время с семьями, а затем отправятся рейсом в Сан-Антонио, где их доставят в армейский медцентр Брук для медицинского обследования.

Эван Гершкович — корреспондент WSJ, получил 16 лет колонии по делу о шпионаже; Пол Уилан — бывший морпех США, был приговорен к 16 годам колонии по делу о шпионаже; Алсу Курмашева — журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией), получила шесть с половиной лет колонии по делу о фейках об армии;

Обмен состоялся в Анкаре 1 августа. Всего в нем участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек (включая двоих детей), Германии — 12, а США — четыре. Байден ранее также заявил, что США получили в рамках обмена троих американцев и одного обладателя грин-карты. Речь шла об оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом), приговоренном к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейкам об армии. Однако на опубликованной американским президентом фотографии из самолета с освобожденными Кара-Мурзы не было. Не было его и среди тех, кого встречали Байден с Харрис у трапа.

В Россию в рамках обмена вернулись в том числе экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, обвиняемые в шпионаже в пользу России журналист Павел Рубцов (его передала Польша), ученый Михаил Микушин (передала Норвегия) и супруги Артем и Анна Дульцевы (были приговорены к году и семи месяцам тюрьмы в Словении). Они представлялись супружеской парой из Аргентины Людвигом Гишем и Марией Майер. Вместе с Дульцевыми вернулись двое их детей. В аэропорту «Внуково-2» освобожденных встречал президент Владимир Путин.