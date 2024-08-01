Изменит ли беспрецедентный обмен заключенными отношения России с Западом

Россия и США при участии Германии и других стран провели один из самых крупных в истории обменов — были выданы 26 человек. Как готовился обмен и приведет ли он к изменению в отношениях России и Запада, разбирался РБК

Обмен заключенными, содержавшимися в тюрьмах США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии, в аэропорту Эсенбога (Фото: ТАСС)

Обмен прошел в Анкаре при координации Службы турецкой разведки (MIT). Операция включала взаимный обмен 26 гражданами, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран (США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Среди тех, кто был перевезен в Турцию в общей сложности семью самолетами (двумя из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России), десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, двенадцать — в Германию и четверо — в США.

MIT заявила, что эта операция вошла в историю как самый масштабный обмен между США, Россией и Германией в современной истории.

На каких условиях были переданы граждане разных стран

В США прилетели трое граждан страны — журналист Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева (у нее есть и российское гражданство), а также признанный Минюстом иноагентом россиянин Владимир Кара-Мурза (у него есть вид на жительство в США).

Остальных приняла Германия. У пятерых есть гражданство этой страны — у Рико Кригера (его передала Белоруссия), юриста Германа Мойжеса, самого молодого приговоренного по делу о госизмене Кевина Лика, политолога Демури Воронина и Патрика Шебеля, обвиненного в контрабанде наркотических средств. У Мойжеса и Лика есть еще и российское гражданство.

В числе выданных Западу граждан России — признанные иноагентами правозащитник Олег Орлов и оппозиционер Илья Яшин.

Процедура обмена законом не предусмотрена, поэтому она никак не регламентирована, обратила внимание в разговоре с РБК адвокат Анна Ставицкая. Она представляла интересы приговоренного по делу о госизмене ученого Игоря Сутягина, которого в числе других Россия в 2010 году обменяла на раскрытую в США группу разведчиков-нелегалов. При этом для освобождения человека от отбывания наказания должно быть юридическое основание, обычно это помилование, продолжает Ставицкая. Помилование может быть только в отношении осужденного, поэтому человек может быть помилован только после вынесения приговора суда и отказа от его обжалования, отметила она.

Большинство участников обмена были осуждены российским судом и прошли все процедуры обжалования или, как Эван Гершкович, отказались от них.

Вечером после обмена Кремль сообщил, что Владимир Путин помиловал 13 человек, участвовавших в обмене. Осужденного к смертной казни в Белоруссии Рико Кригера президент Александр Лукашенко помиловал днем ранее.

О том, как процессуально был решен вопрос в отношении обвиненного в госизмене Германа Мойжеса и обвиненного в контрабанде наркотиков Патрика Шебеля, пока не сообщалось. Суд над Мойжесом еще не начинался, а разбирательство в отношении Патрика Шебеля было отложено, 29 июля суд вернул его дело в прокуратуру, указав, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями и «фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления». Ставицкая допускает, что в их случае дело могло быть прекращено следствием.

Большинство прибывших в Россию из западных стран участников обмена уже отбывали заключение. В отношении Артема и Анны Дульцевых все формальности закончились только накануне обмена: они признали себя виновными и были приговорены к одному году и семи месяцам заключения.

Как стороны договорились об обмене

В истории отношений России с США и другими странами были эпизоды обмена заключенными. Всякий раз, когда в России осуждали гражданина США или наоборот, эксперты и политики начинали обсуждать возможность обмена. Так, участник нынешнего обмена Пол Уилан со своего задержания в 2018 году призывал Вашингтон обменять его на кого-то из россиян. После задержания в 2022 году сначала баскетболистки Бритни Грайнер, а потом журналиста Эвана Гершковича стал обсуждаться вариант их обмена на нескольких россиян, осужденных в США. Но в итоге обмены прошли по формуле «один на один»: сначала в апреле 2022 года морского пехотинца Тревора Рида, осужденного за нападение на российских полицейских, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, задержанного в 2010 году в Либерии и осужденного в США за контрабанду наркотиков, а в конце года Грайнер обменяли на осужденного за торговлю оружием Виктора Бута.

Президент Владимир Путин в декабре 2023 года говорил, что власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными. «Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны», — сказал глава государства, подчеркнув, что в основе решений об обмене должны лежать соображения гуманности. В февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он допустил возможность обмена обвиненного в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров». Российский президент тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений ликвидировал бандита» (пожизненный срок в Германии отбывал Вадим Красиков).

В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсуждали возможность обмена Вадима Красикова на Алексея Навального. По данным газеты, Шольц прилетал в Вашингтон 9 февраля. Итогом той встречи стала договоренность продолжить обсуждение идеи обмена Красикова на Навального. В свою очередь, Байден хотел обменять арестованного в России за шпионаж Гершковича. Однако, по данным издания, против любой сделки с участием Красикова выступала глава немецкого МИДа Анналена Бербок.

Навальный умер в заключении 16 февраля 2024 года, после чего Путин сообщал, что был согласен обменять его «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

По информации Spiegel, после смерти Навального казалось, что сделка провалилась, но представители США и правительства Германии оставались в контакте. По информации журнала, исторический обмен является результатом многомесячных переговоров между правительствами двух стран и Кремля. «Федеральная канцелярия вместе с Федеральной разведывательной службой Германии провела тайные переговоры с Россией вместе с правительством США и ЦРУ», — говорится в публикации.

В месяцы, предшествовавшие обмену, американские дипломаты, чиновники Белого дома и сотрудники ЦРУ объездили несколько стран Европы и Ближнего Востока в поисках правительств, готовых освободить находящихся у них под стражей россиян в обмен на граждан США, пишет The Wall Street Journal. 21 июля, за час до того, как сообщить о своем выходе из предвыборной гонки, президент США Джо Байден провел телефонный разговор со словенской коллегой Наташей Пирц-Мусар, чтобы согласовать возможность передачи Артема и Анны Дульцевых, необходимых для заключения сделки с Москвой, пишет газета. До этого, отмечает издание, в России признали, что «пара работала на СВР», и дали понять, что заинтересованы в их возвращении. Власти России и Словении начали переговоры вскоре после задержания супругов в декабре 2022 года. WSJ сообщила, что в процессе участвовал экс-глава Совета безопасности, а сейчас помощник президента Николай Патрушев. Однако тогда соглашения достичь не удалось.

Переговоры начали снова набирать обороты после того, как 19 июля российский суд приговорил Гершковича к 16 годам строгого режима, пишет Spiegel. При этом, по информации издания, представители США уже говорили о «чрезвычайно позитивных событиях» в середине июля в кулуарах Аспенского форума безопасности.

Чтобы отпустить осужденного на пожизненный срок Вадима Красикова, согласно информации Spiegel, иммиграционное управление Штраубинга (город в Баварии) сделало официальный юридический шаг уже весной: в апреле оно распорядилось выдворить его из страны и запретить повторный въезд на 20 лет. На втором этапе министр юстиции Марко Бушманн поручил федеральному генеральному прокурору Йенсу Роммелю воздержаться от дальнейшего исполнения приговора по его делу. Как стало известно Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Бушманн сыграл главную роль в решении по Красикову. При этом, как пишет издание, в генпрокуратуре страны царит «разочарование» по поводу результата сделки. Хотя распоряжение министра было законным, многие высокопоставленные сотрудники прокуратуры считают, что произошедшее — чрезмерная уступчивость Москве.

За логистику обмена отвечал директор ЦРУ Уильям Бернс, который за неделю до обмена посетил Турцию, чтобы финализировать всю схему, утверждает издание.

Почему обмен стал возможен сейчас

Владимир Путин всегда был известен тем, что борется за возвращение своих, наиболее остро для него раньше стоял вопрос возврата Бута и Ярошенко, но затем к этому добавилось и требование освобождения Вадима Красикова, сказала РБК политолог Татьяна Становая. «Вокруг этого строились все переговоры последних двух лет, которые упирались в массу сложностей: неоднозначность немецкого закона, переплетение политических интересов и интересов спецслужб, уж не говоря про сложности с логистикой и организацией», — продолжает она. Для американцев же главным фокусом также было возвращение их граждан, которые представляют не столько общественно-политическую ценность, сколько людей, которые могли быть связаны со спецслужбами. Нужно было также скоординировать интересы России, Соединенных Штатов, Германии, а также других вовлеченных стран, поэтому это заняло так много времени, объясняет эксперт длительность переговорного процесса.

Не нужно искать какую-то особую причину, по которой Россия решилась на этот шаг сегодня, кроме то, что на поверхности уже несколько лет: для России всегда было вопросом принципа вернуть своих людей, работавших на спецслужбы, полагает Становая. Однако не следует игнорировать и общий контекст, считает она: для Путина такие сделки — это, безусловно, демонстрация того, что Запад вполне может делать прагматичные и рациональные шаги, не всегда оглядывается на какие-то идеологические барьеры, поэтому он не понимает, почему на тех же принципах нельзя решать проблемы Украины, полагает Становая.

На время согласования оказывали влияние приближение американских президентских выборов (они пройдут в ноябре) и непредсказуемость их результата, считают опрошенные РБК эксперты. «Сейчас обе стороны — что американская, что российская — спешили, потому что непонятно, что будет после выборов в Соединенных Штатах. Появился фактор времени», — говорит Становая.

Пойдя на обмен, Россия может показывать, что она не зациклена на кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе и может договариваться с любым будущим президентом США, отметил в разговоре с РБК Алексей Макаркин. Он обращает внимание, что переговоры об обмене шли, еще когда кандидатом в президенты США был Джо Байден (он отказался от участия в выборах 21 июля и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис), и Россия теоретически была готова отдать заключенных ему.

Имеет значение и «внутренний вопрос», полагает Макаркин, поясняя, что обмен может быть сигналом разведывательному и силовому сообществам, что Россия своих не бросает. «Это демонстрация того, что Россия не забывает о своих гражданах, и можно надеяться на ее поддержку, например, в будущем. И могут на нее рассчитывать разные люди, с разными историями и против которых выдвинуты разные обвинения», — добавляет политолог.

Скажется ли успех обмена на переговорах по Украине и другим вопросам

По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, масштабный обмен между Россией и западными странами не приведет к переговорам между Москвой и Вашингтоном по другим кризисным направлениям. «Это совершенно другая плоскость отношений. С начала боевых действий производились довольно громкие обмены с Украиной, они происходили при одобрении западных стран, и тогда же вставал вопрос, является ли это каким-то признаком изменения атмосферы. Нет, не является. Собственно, ничего не изменилось», — сказал РБК эксперт.

Как отмечает Лукьянов, обмены — это совершенно отдельная сфера отношений, которая хорошо известна с эпохи холодной войны, сейчас только изменился масштаб. «Но как бы то ни было, сама модель остается. Это в некотором смысле гуманитарный акт, чтобы людям, которые, как считается, по причинам, связанным с политической обстановкой, стали объектами преследования, облегчить жизнь. Никаких политических выводов касательно хода конфликта я бы из этого не стал делать», — говорит эксперт.

В лучшем случае можно говорить о самом начале весьма длительного процесса восстановления линий коммуникаций между Москвой и Вашингтоном, полагает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Боюсь, что особого оптимизма испытывать не стоит, поскольку время для более содержательного диалога сейчас, по всей видимости, не самое удобное. Идет полным ходом избирательная кампания в США, к тому же нынешний президент становится хромой уткой и его возможности сейчас более ограниченны, чем ранее. Становится ясно, что очень ограниченная гибкость нынешней администрации США будет использована ее политическими соперниками, чтобы отобрать очки в избирательной кампании», — отметил эксперт.

По словам Кортунова, в нынешних условиях само восстановление линий коммуникации между Москвой и Вашингтоном уже было бы серьезным достижением, но и оно не гарантирует продвижения вперед по ключевым проблемам наших отношений. И здесь придется еще какое-то время подождать, заключает эксперт.

Становая тоже сомневается, что обмен скажется на ситуации с Украиной. «У российских властей могут быть определенные надежды на то, что раз смогли здесь договориться, значит какой-то потенциал есть. Но для Запада все это вряд ли будет иметь какое-то значение, определяющую роль будут играть другие факторы: военная ситуация, текущая обстановка в Соединенных Штатах и то, что будет после выборов, а также ситуация внутри Украины», — полагает она.

По мнению Федора Лукьянова, обмен вряд ли скажется и на ходе выборов в США, поскольку вопросом обмена занимается администрация Байдена, который не будет бороться за пост главы Белого дома: «Если бы это происходило, например, в конце октября, еще можно было бы как-то предположить, что Камала Харрис выставит это как заслугу администрации. Но остается еще три месяца до выборов, все забудется».

Кортунов отметил, что для политической культуры США такого рода события, когда удается вытащить какое-то количество американских граждан, всегда воспринимается как серьезное достижение внешней политики: «Тем не менее надо учитывать, что это решение принимает сейчас администрация Байдена, а на выборы пойдет Харрис, поэтому связь между этими событиями крайне опосредованна».