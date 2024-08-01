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Обмен заключенными ,  
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Самолет с освобоженными в ходе обмена россиянами приземлился в Москве

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Обмен заключенными
Вернувшихся в результате обмена у трапа самолета встречал президент Путин. В Россию вернулись восемь россиян, бывших в заключении в странах НАТО по различным обвинениям
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Москве приземлился самолет с россиянами, освобожденными в рамках обмена заключенными со странами Запада, следует из эфира телеканала «Россия 24».

Борт прибыл во «Внуково-2». Прибывших россиян встречает президент России Владимир Путин. В результате обмена в Россию возвращаются восемь бывших в заключении в западных странах россиян, в том числе экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, получившего пожизненный срок в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Самолет с освобоженными в ходе обмена россиянами приземлился в Москве
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Также в Россию направили двоих детей. По данным турецкого канала NTV, их родителями могут быть осужденные в Словении за шпионаж супруги Людвиг Гиш и Мария Майер (Артем Дульцев и Анна Дульцева), которые были освобождены в результате обмена.

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Всего участниками обмена стали 26 человек. В сделке участвовали Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США. Обмен проходил в столице Турции Анкаре. Российская сторона выдала 16 заключенных, включая журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего американского морпеха Пола Уилана, журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), бывшего московского мундепа Илью Яшина (признан иноагентом), сооснователя получившего Нобелевскую премию мира правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова (организация и Орлов внесены в реестр иноагентов). Путин подписал указ о помиловании.

В список российской стороны также вошел немец Рико Кригер, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни, а затем помиловали. Москва поблагодарила Минск.

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Владимир Путин обмен заключенными Внуково
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