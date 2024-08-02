Глава ОВА предложил мэру Одессы уехать в Москву из «украинского города»

Глава ОВА Кипер ранее распорядился переименовать более 80 объектов в Одессе, в том числе улицы Бабеля и Жванецкого. Мэр Труханов назвал инициативу «обнулением города». Кипер в ответ предложил ему уехать в Москву

Геннадий Труханов (Фото: Денис Петров / РИА Новости)

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер ответил на слова мэра Одессы Геннадия Труханова об «обнулении города» из-за массового переименования улиц, призвав того поехать в Москву или Уфу, если так нравятся советские названия. Об этом Кипер написал в своем телеграм-канале.

Ранее глава ОВА принял решение переименовать 84 объекта (в том числе улицы), названия которых связаны с Россией или СССР, в Одессе и области. Мэр идею раскритиковал и призвал отказаться от «логики деколонизаторов». Труханов считает, что, следуя ей, нужно отказаться от всего, что сделало Одессу «мировым брендом».

«Одесса — есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали украинцы. В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук пути медали или сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз с империей», — написал в ответ Кипер (орфография сохранена).

По словам главы ОВА, сегодня у Одессы появился исторический шанс «оторваться от имперских нарративов» и быть современным культурно независимым украинским городом. «А если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет», — подчеркнул он.

Согласно распоряжению Кипера, в Одессе, в частности, переименуют улицу Бабеля (станет улицей Дмитрия Иванова), улицу Ильфа и Петрова (станет улицей Семьи Глодан), бульвар Жванецкого (переименуют в бульвар Военно-морских сил) и др. Писатели Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров (авторы «Золотого теленка» и «12 стульев») и сатирик Михаил Жванецкий — уроженцы Одессы.

Труханов говорил, что ни он как глава города, ни городской совет не имеют к этой инициативе никакого отношения. «Для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры», — подчеркнул мэр. Вместе с тем Труханов запустил в своем телеграм-канале голосование о переименовании улиц. В настоящее время варианты «за» и «против» набирают по 50% голосов, всего проголосовало более 188 тыс. человек.

Против переименования улиц в городе выступил и украинский продюсер Александр Роднянский (в России внесен в реестр иноагентов). Он отметил, что об Одессе писал Александр Пушкин в «Евгении Онегине», а на местной киностудии сняли известные всем фильмы, в том числе «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким. «Нынешние одесские власти в своем административном восторге решили переименовать Пушкинскую улицу, на которой жил великий поэт, улицы Паустовского, нобелевского лауреата Бунина, Бабеля, Ильфа и Петрова, Высоцкого, бульвар Жванецкого... Не надо обманываться — это борьба не с агрессором, а с собственной культурой», — заявил он.

Родянский также призвал прекратить «языковые и культурные дискуссии», которые «раскалывают украинское общество». «Ретивые чиновники исчезнут. Они всегда бесследно исчезают. Остался в памяти только один — Швондер. А писатели, художники, актеры останутся. Они и не таких видали», — заключил продюсер.

Переименование населенных пунктов, чьи названия были связаны с Россией или СССР, и демонтаж памятников идут в стране с 2015 года, когда был принят пакет законов о декоммунизации. После начала военных действий в феврале 2022 года эта работа активизировалась, Минкультуры Украины создало специальный совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».