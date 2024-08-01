Роднянский назвал переименования в Одессе борьбой с собственной культурой

Переименование улиц в Одессе — это борьба с собственной культурой, считает продюсер Александр Роднянский. Там намерены сменить названия более 80 объектов, в том числе переименовать улицы Пушкина, Паустовского и Думскую площадь

Александр Роднянский (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Массовое переименование улиц в Одессе — это борьба не с Россией, а с собственной культурой, считает украинский продюсер Александр Роднянский (в России внесен в реестр иноагентов).

Он отметил, что об Одессе писал Александр Пушкин в «Евгении Онегине», а на местной киностудии сняли ряд легендарных фильмов, в том числе «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким. «Нынешние одесские власти в своем «административном восторге» решили переименовать Пушкинскую улицу (на которой жил великий поэт), улицы Паустовского, нобелевского лауреата Бунина, Бабеля, Ильфа и Петрова, Высоцкого, бульвар Жванецкого... Не надо обманываться — это борьба не с агрессором, а с собственной культурой», — написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Продюсер призвал прекратить «языковые и культурные дискуссии», которые, по его мнению, «раскалывают украинское общество». «Ретивые чиновники исчезнут. Они всегда бесследно исчезают. Остался в памяти только один — Швондер. А писатели, художники, актеры останутся. Они и не таких видали», — заключил он.

Роднянский — уроженец Киева. В начале 2000-х годов он возглавил канал СТС, а затем весь холдинг «СТС Медиа». Ему принадлежала «Нон-стоп продакшн», которая выпустила такие фильмы, как «Левиафан», «Чернобыль» и «Дылда». Роднянский осудил военную операцию на Украине, вышел из числа владельцев кинокомпании и покинул Россию. В октябре 2022 года был признан иноагентом. В отношении него также заведено уголовное дело о «фейках про армию».

Ранее глава областной администрации Олег Кипер распорядился переименовать ряд улиц, в том числе Пушкинскую, Паустовского, Бабеля, Жванецкого и Думскую площадь, в Одессе, а также более 80 объектов в Одесской области. Мэр Геннадий Труханов счел это решение историческим «обнулением». Он заявил, что городская администрация выполнила все требования закона о «деколонизации», и он не имеет отношения к инициативе Кипера.