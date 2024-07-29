В Одессе переименуют улицы Жванецкого, Паустовского и Ильфа и Петрова
Власти Одесской области сменят название улиц Бабеля, Жванецкого и Думской площади в Одессе, также будут переименованы более 80 объектов в городе и регионе. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на распоряжение главы областной администрации Олега Кипера.
Согласно этому документу в Одессе будут переименованы:
- улицы Пушкинская и Паустовского — первая получит название Итальянской, вторая станет улицей 28-й бригады;
- улица Бунина будет названа в честь Нины Строкатой — украинской ученой и диссидентки;
- Армейскую улицу переименуют в улицу Независимости;
- улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова;
- улица Ильфа и Петрова — улицей Семьи Глодан;
- бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил.
Писатели Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров (авторы «Золотого теленка» и «12 стульев») и Михаил Жванецкий — уроженцы Одессы.
Кроме того, Думскую площадь переименуют в Биржевую. улицу Мариинскую в поселке Великодолинское в Одесском районе сделают улицей Олега Кушнира.
В общей сложности в Одессе и других населенных пунктах региона намерены переименовать 84 объекта.
После начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского времени. Этот процесс поддерживают власти страны, украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации.
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