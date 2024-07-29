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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе переименуют улицы Жванецкого, Паустовского и Ильфа и Петрова

Сюжет
Военная операция на Украине
В общей сложности власти намерены переименовать 84 объекта в Одессе и области. Процесс смены названий топонимов, связанных с Россией или СССР, активизировался на Украине после начала военной операции
Одесса
Одесса (Фото: Андрей Некрасов / imagebroker.com / Global Look Press)

Власти Одесской области сменят название улиц Бабеля, Жванецкого и Думской площади в Одессе, также будут переименованы более 80 объектов в городе и регионе. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на распоряжение главы областной администрации Олега Кипера.

Согласно этому документу в Одессе будут переименованы:

  • улицы Пушкинская и Паустовского — первая получит название Итальянской, вторая станет улицей 28-й бригады;
  • улица Бунина будет названа в честь Нины Строкатой — украинской ученой и диссидентки;
  • Армейскую улицу переименуют в улицу Независимости;
  • улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова;
  • улица Ильфа и Петрова — улицей Семьи Глодан;
  • бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Писатели Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров (авторы «Золотого теленка» и «12 стульев») и Михаил Жванецкий — уроженцы Одессы.

Кроме того, Думскую площадь переименуют в Биржевую. улицу Мариинскую в поселке Великодолинское в Одесском районе сделают улицей Олега Кушнира.

В общей сложности в Одессе и других населенных пунктах региона намерены переименовать 84 объекта.

После начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского времени. Этот процесс поддерживают власти страны, украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Одесса переименование улиц Украина
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