В Одессе переименуют улицы Жванецкого, Паустовского и Ильфа и Петрова

В общей сложности власти намерены переименовать 84 объекта в Одессе и области. Процесс смены названий топонимов, связанных с Россией или СССР, активизировался на Украине после начала военной операции

Одесса (Фото: Андрей Некрасов / imagebroker.com / Global Look Press)

Власти Одесской области сменят название улиц Бабеля, Жванецкого и Думской площади в Одессе, также будут переименованы более 80 объектов в городе и регионе. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на распоряжение главы областной администрации Олега Кипера.

Согласно этому документу в Одессе будут переименованы:

улицы Пушкинская и Паустовского — первая получит название Итальянской, вторая станет улицей 28-й бригады;

улица Бунина будет названа в честь Нины Строкатой — украинской ученой и диссидентки;

Армейскую улицу переименуют в улицу Независимости;

улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова;

улица Ильфа и Петрова — улицей Семьи Глодан;

бульвар Жванецкого переименуют в бульвар Военно-морских сил.

Писатели Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров (авторы «Золотого теленка» и «12 стульев») и Михаил Жванецкий — уроженцы Одессы.

Кроме того, Думскую площадь переименуют в Биржевую. улицу Мариинскую в поселке Великодолинское в Одесском районе сделают улицей Олега Кушнира.

В общей сложности в Одессе и других населенных пунктах региона намерены переименовать 84 объекта.

После начала российской военной операции на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского времени. Этот процесс поддерживают власти страны, украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации.