 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Одессы назвал «обнулением» переименование улиц города

Мэр Одессы Труманов отрекся от переименований улиц в городе
Сюжет
Военная операция на Украине
Одесса
Одесса (Фото: Carl Court / Getty Images)

Переименование некоторых улиц Одессы «обнуляет» то, что сделало город известным во всем мире. Об этом заявил мэр Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ни он как глава города, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения.

Труханов добавил, что в рамках полномочий администрация города выполнила все требования закона о «деколонизации».

«Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком — это «обнуляет» наш город», — написал мэр.

В Одессе переименуют улицы Жванецкого, Паустовского и Ильфа и Петрова
Политика
Одесса

Он запустил в своем канале опрос, где предложил выбрать, поддерживать или нет переименование улиц. На вечер 31 июля 56% проголосовавших смену названий поддержали, 44% оказались категорически против.

В городе и области намерены переименовать в общей сложности 84 объекта. Соответствующее решение, по информации портала «Страна», принял глава областной администрации Олег Кипер.

По словам Труханова, для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия «Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры».

В Москве переименовали площадь Европы
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Переименование населенных пунктов, чьи названия были связаны с Россией или СССР, а также демонтаж памятников, идут в стране с 2015 года, когда был принят пакет законов о декоммунизации. После начала военных действий в феврале 2022 года эта работа активизировалась, Минкультуры Украины создало специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Одесса мэр города Геннадий Труханов переименование улиц
Материалы по теме
«Дочку» британской HSBC переименовали в «Хвоя банк»
Финансы
В Казахстане объяснили переименование части проспекта Гагарина в Алматы
Политика
Власти Киева переименовали проспект Правды в проспект Европейского союза
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России, одержав первую победу в сезонеСпорт, 23:51
Белый дом заявил, что Украина может применить F-16 до конца летаПолитика, 23:34
Time рассказал о прохладных отношениях между Харрис и ЗеленскимПолитика, 23:25
В центре Краснодара загорелся многоквартирный домОбщество, 23:19
Мэр Одессы назвал «обнулением» переименование улиц городаПолитика, 23:13
Сменившая гражданство россиянка завоевала серебро ОлимпиадыСпорт, 22:50
Трамп назвал проблемы со здоровьем препятствием для работы президентомПолитика, 22:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
NYT узнала о приказе Хаменеи нанести удар по Израилю⁠Политика, 22:28
Конор Макгрегор избежал тюрьмы за опасную езду на Bentley по ДублинуСпорт, 22:27
Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета СтармераПолитика, 22:21
Надаль и Алькарас вылетели из парного турнира ОлимпиадыСпорт, 22:09
Суд Гвинеи приговорил экс-лидера хунты к 20 годам заключенияПолитика, 22:05
В Грузии связали снижение числа новых компаний с оттоком россиянПолитика, 21:56
В Нюрнберге нашли массовое захоронение жертв чумы XVII векаОбщество, 21:38