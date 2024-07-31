Мэр Одессы назвал «обнулением» переименование улиц города

Одесса (Фото: Carl Court / Getty Images)

Переименование некоторых улиц Одессы «обнуляет» то, что сделало город известным во всем мире. Об этом заявил мэр Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ни он как глава города, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения.

Труханов добавил, что в рамках полномочий администрация города выполнила все требования закона о «деколонизации».

«Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком — это «обнуляет» наш город», — написал мэр.

Он запустил в своем канале опрос, где предложил выбрать, поддерживать или нет переименование улиц. На вечер 31 июля 56% проголосовавших смену названий поддержали, 44% оказались категорически против.

В городе и области намерены переименовать в общей сложности 84 объекта. Соответствующее решение, по информации портала «Страна», принял глава областной администрации Олег Кипер.

По словам Труханова, для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия «Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры».

Переименование населенных пунктов, чьи названия были связаны с Россией или СССР, а также демонтаж памятников, идут в стране с 2015 года, когда был принят пакет законов о декоммунизации. После начала военных действий в феврале 2022 года эта работа активизировалась, Минкультуры Украины создало специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».