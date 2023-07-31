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Украина договорилась о вывозе зерна через порты Хорватии

Кулеба: Украина договорилась с Хорватией об использовании ее портов для экспорта зерна
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Военная операция на Украине
Киев сможет использовать хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море для экспорта зерновых. Россия не стала продлевать зерновую сделку после 17 июля
Фото: Nel Pavletic / XinHua / Global Look Press
Фото: Nel Pavletic / XinHua / Global Look Press

Украина договорилась об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его слова приводятся на сайте МИДа.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью», — пояснил Кулеба.

Он провел переговоры со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом, приехавшим на Украину.

«Хорватский народ хорошо помнит цену свободы, которую он заплатил во время войны за независимость в 90-х годах. Сегодня Хорватия бок о бок с нами в борьбе за справедливое будущее не только Украины, но и всей Европы», — отметил глава украинского МИДа.

Он напомнил, что Хорватия, несмотря на все вызовы, вступила и в ЕС, и в НАТО, и выразил уверенность, что Украина «тоже обязательно пройдет этот путь».

По словам украинского министра, главной темой переговоров были поставки оружия. Он анонсировал «конкретные договоренности, которые в скором времени будут реализованы».

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Еще одной темой стала украинская «формула мира». «Хорватская сторона подтвердила готовность принять участие в реализации целого ряда пунктов «формулы мира»: по продовольственной безопасности, энергетической безопасности, восстановлению уважения к уставу ООН и территориальной целостности Украины, достижению справедливости за российские преступления и предотвращению экоцида», — сообщил Кулеба.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состояло из двух частей: первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, а вторая — отмены ограничений на российский экспорт удобрений. Москва неоднократно заявляла, что последняя часть так и не была выполнена. Действие соглашения несколько раз продлевали.

17 июля истек срок зерновой сделки, Россия не стала ее продлевать и потребовала выполнения второй части соглашения, касающейся российского экспорта сельхозпродукции и удобрений.

AFP на прошлой неделе сообщило, что Литва предложила ЕС использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна. В письме, отправленном 24 июля в Еврокомиссию, три министра страны заявили, что порты Балтийского моря могут служить «надежной альтернативой» для транзита украинской сельхозпродукции. Через них ежегодно можно перевозить 25 млн т зерна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Литвы, заявил, что главное для Москвы, чтобы коридоры для поставок зерна не использовались Киевом в военных целях и для нападений на Россию.

Владимир Путин, говоря о возможности продления зерновой сделки, напомнил, что Запад обещал выполнить условия соглашения. Он процитировал роман «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «Помните известный диалог: «А можно утром стулья, вечером деньги? Можно, но деньги вперед». Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Мы поэтому и сказали: «Пусть исполнят».

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Елена Чернышова
Дмитрий Кулеба Украина Хорватия экспорт зерна
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