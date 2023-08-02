Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 100,7 (-0,24) Инвестиции, 01 авг, 16:55 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 91,78 (+0,18) Инвестиции, 01 авг, 16:55
Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в выборы Политика, 01:26
Мосбиржа пригрозила убрать акции «Детского мира» из котировального списка Финансы, 00:56
Умер композитор Александр Колкер Общество, 00:46
Боррель объявил об эвакуации граждан ЕС из Нигера Политика, 00:44
Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия Политика, 00:38
Захарова связала неисполнение части зерновой сделки с «кознями США» Политика, 00:26
Кремль назвал условие возвращения России к зерновой сделке Политика, 00:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кто из звезд футбола переехал в Саудовскую Аравию этим летом Спорт, 00:00
Минфин назвал результатом накопительной пенсии отказ от патернализма Экономика, 00:00
Эксперты РАНХиГС оценили результат введения накопительной пенсии в России Экономика, 00:00
В СНБО Украины опровергли существование плана на случай смерти Зеленского Политика, 01 авг, 23:57
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 01 авг, 22:44
Белгородский губернатор рассказал, как заехал к бойцам «Ахмата» Политика, 01 авг, 22:44
В Москве произошел пожар на бывшем заводе счетно-аналитических машин Общество, 01 авг, 22:38
Политика ,  
0 

Боррель объявил об эвакуации граждан ЕС из Нигера

Жозеп Боррель объявил об эвакуации граждан стран ЕС из Нигера после военного переворота

Евросоюз принял решение эвакуировать граждан своих стран из Нигера, где военные свергли президента Мохаммеда Базума. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«На данный момент мы решили приостановить бюджетную поддержку Нигера, а также все действия по сотрудничеству в области безопасности. Мы также приняли решение о репатриации граждан Европы и проводим эту операцию», — написал он.

Кроме того, ЕС в будущем «присоединится к решениям» Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) «для восстановления конституционного порядка» в Нигере, добавил Боррель. В конце июля организация потребовала от участников военного переворота в Нигере восстановить конституционный порядок в стране в течение недели и освободить Базума. ЭКОВАС допустила силовое вмешательство в ситуацию, если требования не будут исполнены.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Переворот в Нигере произошел 26 июля, мятежники объявили об отстранении от власти и заключении под стражу президента Мохамеда Базума. Они закрыли границы и ввели комендантский час. Новым лидером себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

ООН, США, ЕС и Африканский союз осудили действия мятежников. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС — прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы. При этом Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут считать интервенцию в Нигер объявлением войны.

Читайте на РБК Pro
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году

Эвакуировать своих граждан и граждан других европейских стран после переворота начала Франция. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Евросоюз разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну, хотя формально решение об эвакуации не принималось.

Теги
Жозеп Боррель ЕС Нигер эвакуация
Материалы по теме
Париж объявил об эвакуации французов из Нигера
Политика
Буркина-Фасо и Мали расценят интервенцию в Нигер как объявление войны
Политика
Глава МИД Франции опровергла планы военной интервенции в Нигере
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter