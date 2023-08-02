Боррель объявил об эвакуации граждан ЕС из Нигера

Жозеп Боррель объявил об эвакуации граждан стран ЕС из Нигера после военного переворота

Евросоюз принял решение эвакуировать граждан своих стран из Нигера, где военные свергли президента Мохаммеда Базума. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«На данный момент мы решили приостановить бюджетную поддержку Нигера, а также все действия по сотрудничеству в области безопасности. Мы также приняли решение о репатриации граждан Европы и проводим эту операцию», — написал он.

Кроме того, ЕС в будущем «присоединится к решениям» Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) «для восстановления конституционного порядка» в Нигере, добавил Боррель. В конце июля организация потребовала от участников военного переворота в Нигере восстановить конституционный порядок в стране в течение недели и освободить Базума. ЭКОВАС допустила силовое вмешательство в ситуацию, если требования не будут исполнены.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Переворот в Нигере произошел 26 июля, мятежники объявили об отстранении от власти и заключении под стражу президента Мохамеда Базума. Они закрыли границы и ввели комендантский час. Новым лидером себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

ООН, США, ЕС и Африканский союз осудили действия мятежников. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС — прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы. При этом Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут считать интервенцию в Нигер объявлением войны.

Эвакуировать своих граждан и граждан других европейских стран после переворота начала Франция. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Евросоюз разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну, хотя формально решение об эвакуации не принималось.