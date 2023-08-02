Кремль назвал выдачу оружия теробороне необходимой на фоне атак Киева

Оружие отрядам территориальной обороны выдается не бесконтрольно и в соответствии с законом, мера необходима в связи с обстановкой в Белгородской области, сказал Песков

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / ТАСС

Выдача оружия отрядам территориальной обороны в Белгородской области проходит строго в соответствии с законом и «в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений, что оружие попадет не в те руки, Песков сказал, что «оружие никогда не бывает бесконтрольное». «Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть», — добавил он.

Утром 2 августа добровольцам в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», — сказал губернатор Вячеслав Гладков (цитата по ТАСС).

Отряды территориальной обороны в Белгородской области начали формировать в конце 2022 года. По состоянию на конец мая на границе с Украиной было развернуто семь батальонов, куда вошли около 3 тыс. человек.

В апреле глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак отмечал, что правовой статус отрядов теробороны до конца не урегулирован и «крайне ограничен» — в частности, у них не было права на ношение и применение оружия. Гладков месяцем позже говорил, что власти ищут «законное основание» вооружить добровольцев. В начале июля он сказал, что вопрос частично решен, региональные власти обсуждают его с Росгвардией, ФСБ и Минобороны.

С начала военных действий на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам, Белгородскую и Брянскую области несколько раз атаковали диверсанты с украинской территории. Одно из таких нападений произошло в начале июня: по данным Минобороны, диверсанты пытались переправиться через реку близ Новой Таволжанки, по ним нанесли артиллерийский удар, и они отступили. Как позже сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в отражении этой атаки участвовали военнослужащие из этого региона; 14 из них погибли.