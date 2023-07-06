Батальоны теробороны в Белгородской области получат оружие

Вячеслав Гладков ранее говорил, что власти ищут законный способ вооружить отряд теробороны. По его словам, вопрос частично решен и оружие получат батальоны, находящиеся в приграничных районах

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Батальоны территориальной обороны в Белгородской области, которые находятся в приграничных районах, получат оружие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира на своей странице «Вконтакте».

По словам губернатора, всего в состав территориальной обороны вошли около 3 тыс. человек (сейчас в регионе формируют второй полк), они тренировались полгода, для добровольцев закупили обмундирование и снаряжение. «Вопрос в оружии. Могу сказать, что частично этот вопрос решен. Через неделю <...> те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены», — сказал Гладков.

Глава региона заявил, что о выдаче оружия всем участникам самообороны речи пока не идет. «Мы со всеми силовыми структурами — Росгвардия, ФСБ Министерство обороны, погранслужба — занимаемся этим вопросом. Он находится в рамках правового поля», — сообщил Гладков. «Здесь ошибок быть не должно, потому что оружие — это то, что, мягко скажем, несет большую опасность, и неправильные решения могут повлечь трагические последствия», — добавил он.

Отряды территориальной обороны в Белгородской области начали формировать в декабре. Гладков уточнял, что в них входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». С октября прошлого года в Белгородской области и ряде други регионов действует средний уровень реагирования, им были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне». Участники белгородской теробороны, с которыми поговорил РБК, говорили, что работа этих формирований началась с первых дней военных действий на Украине.

В апреле глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак отмечал, что правовой статус отрядов теробороны и народных дружин, которые действуют в «прифронтовых регионах», до конца не урегулирован и остается «крайне ограниченным» — в частности, они не имеют права на ношение и применение оружия. «Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», — говорил он президенту Владимиру Путину.

Гладков месяцем позже заявил, что власти региона ищут «законное основание» вооружить батальоны самообороны. О том, что добровольцы-дружинники должны иметь возможность использовать оружие для участия в контртеррористических операциях или при введении военного положения, говорил губернатор Курской области Роман Старовойт.