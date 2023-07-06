Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
Голикова назвала регионы, которые не смогли снизить уровень бедности Общество, 00:32
Батальоны теробороны в Белгородской области получат оружие Политика, 00:14
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры Политика, 00:08
Из Третьяковки ушел первый замгендиректора, передававший «Троицу» в Лавру Общество, 00:00
Сборная Испании не пустила Украину в финал молодежного Евро Спорт, 05 июл, 23:49
«Россия 1» показала кадры обысков у Евгения Пригожина Политика, 05 июл, 23:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 05 июл, 23:29
Посол Грузии в Киеве покинет Украину по требованию Зеленского 6 июля Политика, 05 июл, 23:22
Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции Общество, 05 июл, 22:53
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 05 июл, 22:46
Насколько серьезно погромы во Франции ослабили позиции Макрона Политика, 05 июл, 22:26
Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах Политика, 05 июл, 22:23
Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч на Уимблдоне Спорт, 05 июл, 22:19

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Военная операция на Украине ,  
0 

Батальоны теробороны в Белгородской области получат оружие

Губернатор Гладков сообщил о вооружении бойцов теробороны в приграничных районах
Вячеслав Гладков ранее говорил, что власти ищут законный способ вооружить отряд теробороны. По его словам, вопрос частично решен и оружие получат батальоны, находящиеся в приграничных районах
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Батальоны территориальной обороны в Белгородской области, которые находятся в приграничных районах, получат оружие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира на своей странице «Вконтакте».

По словам губернатора, всего в состав территориальной обороны вошли около 3 тыс. человек (сейчас в регионе формируют второй полк), они тренировались полгода, для добровольцев закупили обмундирование и снаряжение. «Вопрос в оружии. Могу сказать, что частично этот вопрос решен. Через неделю <...> те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены», — сказал Гладков.

Глава региона заявил, что о выдаче оружия всем участникам самообороны речи пока не идет. «Мы со всеми силовыми структурами — Росгвардия, ФСБ Министерство обороны, погранслужба — занимаемся этим вопросом. Он находится в рамках правового поля», — сообщил Гладков. «Здесь ошибок быть не должно, потому что оружие — это то, что, мягко скажем, несет большую опасность, и неправильные решения могут повлечь трагические последствия», — добавил он.

Отряды территориальной обороны в Белгородской области начали формировать в декабре. Гладков уточнял, что в них входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». С октября прошлого года в Белгородской области и ряде други регионов действует средний уровень реагирования, им были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне». Участники белгородской теробороны, с которыми поговорил РБК, говорили, что работа этих формирований началась с первых дней военных действий на Украине.

В апреле глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак отмечал, что правовой статус отрядов теробороны и народных дружин, которые действуют в «прифронтовых регионах», до конца не урегулирован и остается «крайне ограниченным» — в частности, они не имеют права на ношение и применение оружия. «Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», — говорил он президенту Владимиру Путину.

Гладков месяцем позже заявил, что власти региона ищут «законное основание» вооружить батальоны самообороны. О том, что добровольцы-дружинники должны иметь возможность использовать оружие для участия в контртеррористических операциях или при введении военного положения, говорил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Читайте на РБК Pro
Как эйчарам говорить с топ-менеджментом про деньги
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
«Риски как никогда высоки»: почему эксперты ждут распродажи на рынке США
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Гладков территориальная оборона оружие Белгородская область

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам
Политика
Турчак предложил дать бойцам теробороны право на применение оружия
Политика
Гладков заявил о поиске законного способа вооружить батальоны теробороны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter