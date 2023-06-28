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Власти сообщили о гибели 14 военных при атаке диверсантов на Таволжанку

Губернатор Ведерников: в боях с диверсантами в Белгородской области погибли 14 военных
4 июня Гладков сообщил о боях с диверсантами в районе Новой Таволжанке. Минобороны сообщило об отражении атаки спустя 2 часа. По словам Ведерникова, в боях погибли минимум 14 военных
Михаил Ведерников
Михаил Ведерников (Фото: m.v_007 / VK)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал видео, в котором рассказал о прощании с российскими военными, погибшими в ходе атаки диверсантов ВСУ на Белгородскую область в начале июня.

«На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни», — сказал Ведерников, перечисляя районы Псковской области, из которых были погибшие военные. По его словам, похороны проходили на прошлой и на этой неделе.

Кроме того, Ведерников сообщил, что не менее 10 человек попали в плен в ходе рейда. «Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из числа предательских вооруженных формирований», — добавил он. По его словам, власти сделали все возможное, чтобы ускорить переговоры об обмене пленных, и троих уже обменяли.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боях с диверсантами в Новой Таволжанке (село в непосредственной близости от границы с Украиной в Шебекинском городском округе) и захваченных ими российских военных.

За несколько часов до этого  члены диверсионной группы, называющие себя представителями «Русского добровольческого корпуса» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ), в видеообращении предложили обменять пленных российских военных на возможность пообщаться с губернатором. Гладков назвал обратившихся к нему «негодяями, убийцами и фашистами», но выразил готовность встретиться на автомобильном пункте пропуска в Шебекино.

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Спустя два часа Минобороны сообщило об отражении нападения. Диверсанты, по данным ведомства, пытались переправиться через реку близ Новой Таволжанки, по ним нанесли артиллерийский удар, и они отступили.

На фоне обострения ситуации была объявлена добровольная эвакуация из Шебекинского округа, также власти временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов. Для защиты Белгородской области от диверсантов в регион прибыл спецназ «Ахмат». В середине июня они заступили на дежурство в приграничных районах области.

Власти сообщили о гибели 14 военных при атаке диверсантов на Таволжанку
Власти сообщили о гибели 14 военных при атаке диверсантов на Таволжанку

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Илья Пламенев Илья Пламенев
диверсанты Белгородская область Военная операция на Украине Михаил Ведерников Псковская область Новая Таволжанка Шебекино
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