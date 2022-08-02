США запретили въезд 893 военным и чиновникам из России

Также под санкции США попали более 30 чиновников иностранных государств, которых Вашингтон подозревает в «поддержке аннексии Россией Крыма»

Государственный департамент США (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Соединенные Штаты расширили визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военнослужащих. Об этом говорится в заявлении американского Госдепа.

Под санкции попали лица, которых США считают «ответственными за приказы или иное руководство действиями, угрожающими или нарушающими суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины».

Кроме этого, под санкции США попали более 30 чиновников иностранных государств, которые ранее «действовали в поддержку аннексии Россией Крыма».

После начала российской спецоперации на Украине западные страны, включая США, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения затронули в том числе первых лиц государства, банковский и финансовый секторы, военные и технологические компании, а также резервы ЦБ. Вашингтон ранее сообщал, что заблокированными оказались российские активы на $330 млрд, в том числе около $300 млрд — Банка России.

В то же время в США отмечали, что конфисковать заблокированные активы, в частности принадлежащие Центробанку России, незаконно. «Я думаю, вполне естественно, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, что мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости», — говорила глава Минфина США Джанет Йеллен.

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Кроме этого, в конце июля сенат США принял резолюцию с призывом к главе Госдепа Энтони Блинкену включить Россию в перечень государств — спонсоров терроризма. В документе упомянуты военные действия на Украине, а также «грубая сила», которую Россия применяла «против мирных жителей в ходе Второй чеченской войны», поддержка Москвой «сепаратистов в актах жестокости против украинских мирных жителей в Донбассе» и некоторые другие причины.

Представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит без ответа такую меру «идиотического характера». В Кремле «очень негативно» оценили потенциальные последствия такого шага, заметив, однако, что еще сильнее испортить отношения США и России было бы сложно.