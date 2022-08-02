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G7 сообщила детали плана по запрету транспортировки российской нефти

G7 планирует запретить транспортировку российской нефти при покупке ниже потолка цен
Страны G7 предложили ввести полный запрет на транспортировку нефти из России, если она будет приобретаться выше согласованной цены. Но для «уязвимых» стран планируется сделать исключения
BRENT BRENT $101,12 +0,51%
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Страны G7 рассматривают введение полного запрета на услуги, позволяющие транспортировать нефть из России, если она будет приобретаться выше согласованной с международными партнерами предельной цены. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел членов «Большой семерки».

«Мы по-прежнему привержены к рассмотрению ряда подходов, включая вариант полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать по морю российскую нефть и нефтепродукты по всему миру, за исключением случаев, когда нефть закупается по цене ниже, чем та, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами», — сказано в документе.

Одновременно с этим рассматриваются механизмы, которые позволят сохранить доступ «наиболее уязвимым странам» к энергетическому рынку России.

Reuters узнал о планах G7 ввести потолок цен на нефть из России к декабрю
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Идея введения предельных цен на российскую нефть впервые была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны «Большой семерки» намерены снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уточнял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60.

Замминистра финансов США Адевале Адейемо ранее говорил, что предельные цены на российскую нефть могут быть установлены уже к декабрю этого года.

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После начала российской спецоперации на Украине США запретили импорт нефти из России. В июне Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ввел ограничения на ввоз российской нефти по морю. Действующие контракты разрешены до начала декабря. На этом фоне цены на нефть выросли, а Россия перенаправила часть поставок в страны Азии.

Президент Владимир Путин говорил, что, вводя ограничения на нефть, Запад «наступает на те же грабли», что и в случае с российским газом: «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала прекращение поставок нефти при введении потолка цен.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
G7 нефть санкции Россия
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