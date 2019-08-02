Россия предложила США не развертывать новые ракеты после разрыва ДРСМД

МИД России опубликовал заявление в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Москва предложила Вашингтону отказаться от развертывания разрабатываемых ракет, нарушающих условия ДРСМД.

Выход США из договора в МИДе охарактеризовали как «серьезнейшую ошибку», а обвинения в адрес России о нарушении договора — как дезинформацию. «США преднамеренно создали вокруг договора практически непреодолимый кризис. Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных им ограничений», — заявили в МИДе.

Не согласились в МИДе с тем, что договор должен был быть разорван из-за того, что его не соблюдали третьи страны, в частности, Китай. «Представители США лицемерно прикрывались рассуждениями, что ДРСМД устарел и в него требуется «вовлечь третьи страны». Хотя нельзя не отдавать себе отчет в том, что эти государства не готовы брать на себя соответствующие договорные обязательства», — объяснили в ведомстве.

Прекращение действия ДРСМД потребует «безотлагательных мер» для того, чтобы нормализовать ситуацию, уверены в Москве. Россия, несмотря на разрыв договора, уже ввела односторонний мораторий и не планирует развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где не появятся американские ракеты аналогичного класса. В Москве предложили Вашингтону пойти на такой же шаг. «Призываем США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чем, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России», — говорится в заявлении.