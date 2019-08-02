Генсек НАТО отверг идею Москвы о ракетном моратории

Как заявил генсек НАТО, предложение объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности заслуживает «ноль доверия», поскольку Москва развертывала подобные системы несколько лет

Йенс Столтенберг (Фото: Francois Walschaerts / Reuters)

Североатлантический альянс не согласен с предложением России объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Россия годами развертывала такие ракеты, — сказал он журналистам. — Ноль доверия мораторию на ракеты, которые они уже развертывают».

По словам Столтенберга, в настоящий момент в Европе нет новых ракет НАТО или США, однако «появляется все больше российских ракет».

О том, что Москва предлагает США и НАТО вслед за ней объявить мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности, накануне сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он напомнил заявление президента Владимира Путина о том, что российская сторона не будет размещать в Европе или иных регионах мира такие вооружения, пока там не появятся подобные системы американского производства.