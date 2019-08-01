Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Трамп положительно охарактеризовал журналистам разговор с российским коллегой. В ходе переговоров он предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами, лидеры также обсудили двустороннюю торговлю

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим». Об этом он заявил журналистам около Белого дома, трансляцию вел C-Span.

По его словам, он не обсуждал в ходе разговора с российским лидером Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кремль сообщил о разговоре Путина и Трампа накануне. В ходе переговоров американский лидер предложил России помощь в тушении лесных пожаров. Путин в ответ заявил, что Москва при необходимости воспользуется предложением, однако указал, что в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Путин также оценил предложение американского коллеги как «залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения». В Белом доме позднее сообщили, что лидеры также обсудили вопросы двухсторонней торговли.

По оценке МЧС, всего пожарами охвачено около 3 млн га тайги. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Якутии, Бурятии, Иркутской области и Хабаровском крае. В Минприроды заявили, что площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года. В связи с пожарами возбуждено первое уголовное дело о халатности — против сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края.