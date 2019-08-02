В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

У Москвы было три месяца, чтобы предоставить гарантии неиспользования химоружия, но так как этого не произошло, Вашингтон вводит новые санкции. По данным Politico, Трамп уже подписал соответствующий указ

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

«После первого пакета санкций в ответ на использование Россией «Новичка» при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций», — заявил чиновник.

Представитель администрации не уточнил, какие ограничения предусматривают новые санкции.

Ранее издание Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщило, что Трамп подписал указ о новых санкциях. Второй пакет ограничений включает шесть возможных мер, Трамп должен выбрать минимум три из них. Это может быть блокировка международной финансовой помощи, запрет на выдачу кредитов российским властям, понижение статуса двусторонних отношений, полный запрет на экспорт и импорт товаров, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.