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В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
У Москвы было три месяца, чтобы предоставить гарантии неиспользования химоружия, но так как этого не произошло, Вашингтон вводит новые санкции. По данным Politico, Трамп уже подписал соответствующий указ
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

«После первого пакета санкций в ответ на использование Россией «Новичка» при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций», — заявил чиновник.

Представитель администрации не уточнил, какие ограничения предусматривают новые санкции.

Ранее издание Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщило, что Трамп подписал указ о новых санкциях. Второй пакет ограничений включает шесть возможных мер, Трамп должен выбрать минимум три из них. Это может быть блокировка международной финансовой помощи, запрет на выдачу кредитов российским властям, понижение статуса двусторонних отношений, полный запрет на экспорт и импорт товаров, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Политика
СМИ узнали о введении новых санкций США против России по делу Скрипалей

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери в марте 2018 года. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а за нападением стоит Россия, в Москве эти обвинения отрицают.

Фотогалерея 
Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей

В прошлом году президент США Дональд Трамп ввел первый пакет санкций в связи с отравлением Скрипалей — он запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения и их компонентов. Чтобы избежать второго пакета санкций, Россия должна была предоставить гарантии неиспользования химоружия и допустить международных экспертов на свои объекты.

Первый пакет вступил в силу 27 августа 2018 года, дополнительные ограничения планировалось ввести через три месяца, если Москва не предоставит требуемых Вашингтоном гарантий. В мае этого года Госдепартамент сообщил, что законопроект о втором раунде санкций направлен Трампу и госсекретарю США Майку Помпео.

В конце июля два конгрессмена из палаты представителей Элиот Лэнс и Майк Маккол написали открытое письмо Трампу, призывая главу государства немедленно ввести второй пакет санкций в связи с отравлением Скрипалей. «Мы глубоко обеспокоены, что в отношении России не были введены санкции, как того требует закон США», — говорилось в документе.

Автор: Константин Нагаев
Теги: американские санкции, Сергей Скрипаль, отравление
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