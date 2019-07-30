В конгрессе потребовали новых санкций против России по «делу Скрипалей»

В конгрессе потребовали новых санкций против России по «делу Скрипалей»

Члены палаты представителей в письме Дональду Трампу призывают его «немедленно» ввести второй пакет «химических санкций» против России

Элиот Лэнс Энгель (слева) и Майкл МакКол (справа) (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Двое американских конгрессменов, члены палаты представителей, представляющие комитет по иностранным делам, демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу. В нем конгрессмены предлагают ввести второй пакет санкций против России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Текст письма опубликован на сайте комитета по иностранным делам палаты представители конгресса США.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует закон США в связи с применением Россией химического оружия против лиц, проживающих в Соединенном Королевстве», — пишут Энгель и МакКол.

Авторы письма напоминают, что в результате отравления в 2018 году тяжело пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также трагически погиб невинный гражданин Великобритании. Конгрессмены призывают президента «немедленно ввести» дополнительные санкции против России, чтобы привлечь Москву «к полной ответственности за ее вопиющее использование химического оружия в Европе».

«Неспособность администрации отреагировать на невозмутимую агрессию России недопустима и потребует от конгресса принятия мер по исправлению ситуации», — пишут члены палаты представителей.