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Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Отравление Скрипалей ,  
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В конгрессе потребовали новых санкций против России по «делу Скрипалей»
Члены палаты представителей в письме Дональду Трампу призывают его «немедленно» ввести второй пакет «химических санкций» против России
Элиот Лэнс Энгель (слева) и Майкл МакКол (справа) (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Двое американских конгрессменов, члены палаты представителей, представляющие комитет по иностранным делам, демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу. В нем конгрессмены предлагают ввести второй пакет санкций против России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Текст письма опубликован на сайте комитета по иностранным делам палаты представители конгресса США.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует закон США в связи с применением Россией химического оружия против лиц, проживающих в Соединенном Королевстве», — пишут Энгель и МакКол.

Авторы письма напоминают, что в результате отравления в 2018 году тяжело пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также трагически погиб невинный гражданин Великобритании. Конгрессмены призывают президента «немедленно ввести» дополнительные санкции против России, чтобы привлечь Москву «к полной ответственности за ее вопиющее использование химического оружия в Европе».

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Путин назвал Скрипаля «вышедшим из обоймы»

«Неспособность администрации отреагировать на невозмутимую агрессию России недопустима и потребует от конгресса принятия мер по исправлению ситуации», — пишут члены палаты представителей.

Первый пакет американских санкций в связи с отравлением в Солсбери вступил в силу 27 августа 2018 года. Меры были наложены в рамках исполнения закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. В Госдепе тогда заявили, что дополнительные санкции могут быть введены спустя три месяца, если власти России не согласятся предоставить гарантии неприменения химоружия.

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В мае этого года Госдепартамент сообщал, что направил госсекретарю Майку Помпео и президенту Дональду Трампу законопроект о втором раунде санкций, связанных с делом Скрипалей.

Великобритания и США считают, что за отравлением Скрипалей стоят спецслужбы России. Москва свою причастность отрицает.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: санкции, Сергей Скрипаль, отравление
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