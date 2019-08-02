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General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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Политика ,  
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СМИ узнали о введении новых санкций США против России по «делу Скрипалей»
Второй пакет санкций введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщает Politico. Ввода этих мер конгрессмены уже давно добивались от Трампа. Пока непонятно, каких именно сфер коснутся санкции
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с «делом Скрипалей», пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Первый пакет ограничений в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп ввел в прошлом году. Этот документ предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химоружие.

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В конгрессе потребовали новых санкций против России по делу Скрипалей

Введенные в прошлом августе ограничения касались запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе тех, которые используются в авиационной отрасли. Тогда в Госдепартаменте указывали, что, если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантии, что не использует химоружие, и не согласится на допуск международных экспертов, ее ждет второй раунд санкций.

Он включает шесть возможных мер, из которых президент обязан выбрать хотя бы три. Две меры из них носят символический характер — речь идет о блокировании международной финансовой помощи и запрете для американских банков предоставлять кредиты российским властям. Также среди возможных мер есть одна дипломатическая (понижение статуса двусторонних отношений). А еще три остальные несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса: полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольствия и сельхозпродукции), полный запрет на импорт в Соединенные Штаты и запрет на воздушное сообщение с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Экономика
Госдеп США опубликовал детали новых санкций против России

Весной Госдепартамент заявил, что направил госсекретарю Майку Помпео и Трампу законопроект о втором раунде «химических санкций». В конце июля конгрессмены Элиот Лэнс Энгель и Майкл Маккол обратились к главе государства с открытым письмом. Они предложили ввести второй пакет санкций из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и выразили обеспокоенность тем, что ограничения до сих пор не были введены.

Скрипалей нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери в марте 2018 года. Британия считает Россию причастной к их отравлению, Москва обвинения отрицает.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, Санкции, Сергей Скрипаль
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В конгрессе потребовали новых санкций против России по делу Скрипалей
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Госдеп заявил о передаче Трампу второго пакета «химических санкций»
Политика
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