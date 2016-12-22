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Комитет сената США передаст показания Бутиной адвокатам и обвинению
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Комитет сената США передаст показания Бутиной адвокатам и обвинению
Политика, 07:06
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Комитет сената США передаст показания Бутиной адвокатам и обвинению
Американские сенаторы разрешили адвокату арестованной в США Марии Бутиной, а также прокурорам ознакомиться с протоколом допроса россиянки. Но для этого законодатели обязали защиту и обвинение получить необходимое постановление
Мария Бутина (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Члены комитета по разведке американского сената разрешили прокурорам, ведущим дело россиянки Марии Бутиной, и ее адвокату ознакомиться со стенограммой показаний, которые она давала несколько месяцев назад. Об этом пишет The Hill со ссылкой на совместное заявление главы комитета Ричарда Берра и его заместителя Марка Уорнера.

По словам сенаторов, комитет предоставит стенограмму только в том случае, если обе стороны получат судебное постановление, которое ограничит передачу информации третьим лицам.

Эту информацию ТАСС подтвердил адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл. Как отметил правозащитник, показания россиянки могут помочь стороне защиты.

«Да, я запросил предоставить ее [стенограмму]. Думаю, что она окажется полезной. Материалы будут переданы на условиях конфиденциальности мне и обвинению», — заявил он.

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Министерство юстиции США сообщило о задержании 29-летней Марии Бутиной 16 июля. По версии американских властей, россиянка налаживала в Штатах контакты с местными чиновниками. При этом в Федеральном бюро расследований (ФБР) посчитали, что Бутина планировала передать всю добытую информацию российскому руководству, которое, в свою очередь, намеревалось использовать эти данные в своих интересах.

Позднее прокуратура США заявила, что у Марии Бутиной имеются связи с российской разведкой. При этом посольство России в Вашингтоне обвинило американские власти в сокрытии данных дела россиянки. В дипмиссии подчеркнули, что фактов, которые доказывают незаконную деятельность Бутиной, нет.

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Адвокат задержанной Роберт Дрисколл заявил, что Бутина не является российским агентом. Он рассказал, что она находится в США по студенческой визе, и добавил, что гражданка России окончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений.​

В Министерстве иностранных дел России назвали Бутину политической заключенной. Заместитель главы департамента информации и печати российского МИДа Артем Кожин заявил, что арест россиянки мотивирован внешней и внутренней политикой США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора со своим американским коллегой Майком Помпео потребовал освобождения Бутиной, назвав обвинения в ее адрес сфабрикованными.​

Автор: Михаил Юшков.
Теги: Сенат США , адвокат , протокол допроса , прокуроры
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