В МИДе назвали арестованную в США россиянку Бутину политзаключенной

Арестованная в США по подозрению в работе в качестве иностранного агента россиянка Мария Бутина является политической заключенной. Об этом сообщил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

Дипломат пояснил, что арест девушки обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики. Москва требует от властей США незамедлительно прекратить произвол и освободить Бутину.

По словам Кожина, определенные политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про вмешательство России в американские выборы, и на волне очернения России отправили в тюрьму Бутину по «абсолютно сфабрикованному поводу».

Он добавил, что россиянка стала заключенной фактически только из-за своего происхождения. «Что это, как не настоящая «охота на ведьм»?» — пояснил Кожин. Он выразил опасения, что такие действия могут быть направлены против любого россиянина в США.

О задержании 29-летней Марии Бутиной Минюст США сообщил 16 июля. По данным Вашингтона, в США девушка налаживала контакты с чиновниками. В ФБР считают, что Москва планировала использовать эти контакты в своих интересах. Позже в американской прокуратуре заявили, что Бутина связана с российской разведкой.

20 июля в МИД России запустили флешмоб в поддержку Бутиной и призвали пользователей социальных сетей поставить ее фотографию себе на аватар. Посольство России в США обвинило американскую сторону в сокрытии данных дела россиянки, отметив, что фактов, которые доказывают незаконную деятельность Бутиной, нет.