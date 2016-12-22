В посольстве рассказали о «проблемах с питанием» у арестованной Бутиной

У арестованной в США россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в сговоре с целью работать иностранным агентом, есть «проблемы с питанием». Об этом говорится в сообщении российского посольства, опубликованного на его странице в Facebook.



Какие именно проблемы, российское дипломатическое ведомство не уточняет. Как отмечается в сообщении, в четверг, 26 июля, российские дипломаты посетили Бутину «в тюрьме». В посольстве рассказали, что она ни на что не жалуется и чувствует себя нормально. Сотрудники дипломатической миссии попросили дать россиянке второе одеяло, и их просьба была выполнена. В посольство отметили, что в помещениях общего пользования можно посмотреть телевизор. Кроме того, скоро Бутиной разрешат звонить по телефону и получать корреспонденцию, добавили в посольстве и написали адрес.



«При этом по непонятным причинам ее пока не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено», — говорится в сообщении. В дипмиссии также отметили, что неудобства Бутиной доставляет «круглосуточный надзор». В посольстве добавили, что ночью каждые 15 мин включают свет.

Бутина попросила передать привет родителям и сказала, что она «твердо намерена доказывать свою невиновность», сказали в посольстве. Также она полагает, что в США ее преследуют за политические взгляды и за «не тот цвет волос», отмечается в сообщении.



В посольстве подчеркнули, что будут в дальнейшем добиваться освобождения Бутиной и оказывать консульскую и другую поддержку. Также сотрудники дипмиссии планируют посетить ее еще раз в четверг, 2 августа.

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. В Минюсте сообщили, что ее обвиняют в работе в качестве иностранного агента без соответствующего уведомления американских властей. В ведомстве отметили, что она прибыли в США в 2016 году по студенческой визе. В ФБР полагают, что в Соединенных Штатах она налаживала контакты с американскими чиновниками, чтобы установить частные каналы связи. В Федеральном бюро расследований отметили, что этими каналами могла пользоваться Россия в своих интересах.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что Бутина недавно выпустилась из колледжа и «не стремилась повлиять или подорвать какую-либо конкретную политику или закон Соединенных Штатов», а хотела помочь улучшению отношений между США и Россией.



Позднее, 18 июля, прокурор округа Колумбия Джесси Лиу подписал обвинение, в котором указано, что Бутина также действовала в качестве иностранного агента с 2015 года. Федеральная прокуратура США утверждала, что россиянка контактирует с российскими спецслужбами.

В Министерстве иностранных дел России назвали Бутину политической заключенной. Замдиректора департамента информации и печати российского МИД Артем Кожин сказал, что арест россиянки мотивирован внешней и внутренней политикой США, и Москва потребовала у Вашингтона незамедлительно освободить Бутину. Кожин добавил, что россиянка была задержана или арестована, только из-за ее происхождения. Также освобождения требовал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Ларов.