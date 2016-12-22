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СМИ узнали о связях арестованной в США Бутиной с наследником Рокфеллеров
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СМИ узнали о связях арестованной в США Бутиной с наследником Рокфеллеров
Политика, 01:24
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СМИ узнали о связях арестованной в США Бутиной с наследником Рокфеллеров
О'Нил организовал ужин, на котором встретились российские высокопоставленные чиновники и республиканцы из США. С помощью этого мероприятия Бутина, по версии прокуроров, налаживала контакты между представителями России и Штатов
Мария Бутина (Фото: AP)

Наследник семьи Рокфеллеров 68-летний Джордж О'Нил-младший — скульптор консервативных взглядов, — предположительно, помог арестованной в США по подозрению в работе в качестве иностранного агента без регистрации россиянке Марии Бутиной создать «секретных канал связи между представителями России и США», сообщает Bloomberg. О'Нил, по информации агентства, организовал в феврале прошлого года в Вашингтоне частный ужин, на котором встретились российские высокопоставленные лица и представители американской Республиканской партии.

О том, что именно он выступал организатором этого мероприятия сам О'Нил рассказывал журналистам, в том числе Bloomberg, в 2017 году, напоминает агентство. Там, как указывал наследник Рокфеллеров, спустя всего несколько дней после инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа россияне встретились с двумя республиканцами и другими высокопоставленными американскими лицами консервативных взглядов.

Этот ужин, как отмечает агентство, также указывался в брошюре, которую раздали всем представителям российской делегации, приглашенной на Молитвенный завтрак в США (в этом мероприятии принимают участие до 3500 человек, в том числе гости из других стран; перед ними традиционно выступает американский лидер). В полученном российскими делегатами буклете (с ним ознакомился Bloomberg) говорилось о том, кого именно россияне могли встретить на ужине. Среди его участников, в частности, были О'Нил и его жена, русскоязычный помощник в конгрессе, а также советник новой администрации Трампа, сообщает агентство, не уточняя имен указанных личностей.

Сроки и детали об этой встрече россиян с представителями США в начале 2017 соответствуют информации об одном из ужинов, о котором в обвинении против Бутиной говорят американские прокуроры, отмечает агентство. Организатора этой встречи в документе они, по информации Bloomberg, называют «гражданином США № 2».

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Политика

О'Нил-младший не ответил на запрос агентства, который Bloomberg направил ему, чтобы прояснить, действительно, ли он был организатором этого ужина. Министерство юстиции США от комментариев по этому поводу отказалось.

В обвинении в отношении россиянки прокуроры, как напоминает агентство, заявили, что Бутиной не удалось реализовать ее усилия по «установлению секретной линии коммуникации между Кремлем» и представителями США. В своем заключении они основывались на письмах Бутиной, в которых говорилось, что она достигла определенного успеха. Кроме того, в документе упоминается ее «многолетний график», который включал в себя Национальный молитвенный завтрак и частный ужин.

Так, перед посещением первого мероприятия Бутина, как рассказали прокуроры, направила письмо по электронной почте, в котором говорилось, что российская делегация на Молитвенном завтраке будет включать в себя «очень влиятельных» людей, близких к Кремлю. На это мероприятия, по словам россиянки, все они отправились «для создания канала связи» между властями России и США. Кому именно предназначалось это письмо в американском надзорном ведомстве не пояснили. Среди россиян, о которых писала Бутина, по данным Bloomberg, был Александр Торшин (заместитель председателя — статс-секретарь Банка России, в мае-сентябре 2011 года он занимал должность исполняющего обязанности председателя Совета Федерации). Его агентство называет человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

Позже, как напоминает Bloomberg, Бутина, согласно обвинению, написала письмо организатору частного ужина, чтобы поблагодарить его за проведение этого мероприятия. В нем россиянка, по информации американских прокуроров, говорила: «Мой дорогой президент получил «сообщение» о ваших групповых инициативах и вашем любезном внимании к [побывавшим на ужине] россиянам».

Бутина была задержана в США 16 июля. По данным Вашингтона, она налаживала контакты с американскими чиновниками. В ФБР уверены, что Москва планировала использовать эти контакты в своих интересах. Позже в американской прокуратуре заявили, что Бутина связана с российской разведкой. В обвинении против нее в частности говорится, что она была на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне в 2016 году и обсуждала с не названным российским чиновником возможность организации участия в этом мероприятии в 2017 году Путина.

В российском МИД дело против россиянки в Штатах считают политическим.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: арест россиянки , США Россия
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