Адвокат задержанной в США россиянки прокомментировал обвинения против нее

Задержанная в США россиянка Мария Бутина, которую американские власти обвиняют в работе с российским властями, не является агентом России. Об этом сказал ее адвокат Роберт Дрисколл, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что его подзащитная — гражданин России и находится в Штатах по студенческой визе. Адвокат также отметил, что она закончила Американский университет в Вашингтоне, получила степень магистра в сфере международных отношений.

Дрисколл также сообщил, что Бутина предлагала через своего адвоката дать показания офису специального прокурора Роберту Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы США. Защитник отметил, что команда спецпрокурора «не проявила» к данному предложению интереса.

В понедельник, 16 июля, Министерство юстиции США сообщило, что Бутина была задержана в Вашингтоне. Как полагают в Минюсте, с 2015 года и до февраля 2017 года она работала на высокопоставленного чиновника в российском кабмине, который затем вошел в состав правления Банка России. Имя этого чиновника американское ведомство не называет, но сообщает, что в апреле он был включен в санкционный список.



В Минюсте США рассказали, что Бутина прибыла в США в 2016 году. До этого она занимала должность специального помощника российского чиновника и выполняла его поручения, заметили в американском ведомстве. В ФБР полагают, что россиянка налаживала контакты с американскими политиками, чтобы сформировать «честные или обходные» каналы коммуникации. Россия могла использовать их «для влияния на процесс принятия решений в США» для продвижения своих интересов, отметили в Федеральном бюро разведки.